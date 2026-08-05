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imago-sport-1080706969.jpgAnadolu Agency

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En su primera aparición: Salah, asombrado por la afición del Trabzon: "Nunca había visto algo así en mi vida"

Fichajes
M. Salah
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Egipto

"Mo" ante 25 mil aficionados

En una escena que describió como "increíble", la estrella egipcia Mohamed Salah no pudo ocultar su asombro ante las multitudes que se congregaron para recibirlo en el aeropuerto de Trabzon, asegurando que lo que vio supera todo lo que ha vivido a lo largo de su exitosa carrera futbolística.

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En sus primeras declaraciones tras su llegada oficial a Turquía, Salah expresó su enorme felicidad por incorporarse al Trabzonspor, fijándose un único objetivo: lograr el éxito a nivel local y europeo con la camiseta del club turco.

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25.000 personas: algo increíble

Salah declaró en unas declaraciones exclusivas al medio turco "61saat": "Estoy muy feliz de estar en este ambiente asombroso, no recuerdo haber visto nunca antes algo así, y las palabras no alcanzan para describir lo feliz que estoy".

Y añadió el capitán de la selección de Egipto, con el asombro todavía reflejado en su rostro: "Hay 25.000 personas aquí, esto es increíble, no he visto nada parecido. He logrado el éxito en todas partes, y quiero lograr el éxito con el Trabzonspor también en la liga y a nivel europeo".

El presidente del Trabzon: así se recibe a una estrella mundial

Por su parte, Ertuğrul Doğan, presidente del Trabzonspor, agradeció a la afición que creó esta escena histórica. Doğan dijo: "Mohamed Salah es una estrella mundial, agradecemos a la afición que vino hasta aquí. Nuestra afición ha demostrado a todos cómo se debe recibir a una estrella mundial".

Este recibimiento legendario viene a confirmar la posición excepcional de la que goza Mohamed Salah, no solo como futbolista, sino como un icono mundial cuya fama ha traspasado las fronteras de los clubes y los torneos. Ahora todas las miradas se dirigen al terreno de juego, donde los aficionados del Trabzonspor esperan que el "Rey egipcio" traduzca este amor desbordante en títulos y trofeos.

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