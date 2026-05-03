En su entrevista con Koora, Kluivert pronostica el ganador del Clásico y de la Liga de Campeones

Patrick Kluivert, exdelantero del Barcelona, pronosticó el ganador del Clásico ante el Real Madrid y eligió a su favorito para la Liga de Campeones.

El Barcelona, que el domingo recibe al Real Madrid en el Spotify Camp Nou en la jornada 35 de LaLiga y está cerca del título, jugará sin su estrella Lamine Yamal.

Aunque el Barça jugará sin su estrella Lamine Yamal, Kluivert afirmó en una entrevista con Koora que el equipo catalán ganará.

El exjugador holandés añadió que «el Barça se proclamará campeón de la Liga esta temporada aunque no gane el Clásico».

Kluivert jugó en el Barcelona entre 1998 y 2004; disputó 257 partidos y contribuyó a 184 goles (122 marcados y 62 asistencias). En el Clásico jugó 13 veces, marcó 3 goles y dio 4 asistencias.

Sobre la sequía de 11 años sin ganar la Liga de Campeones pese a varios títulos ligueros, destacó la evolución de los grandes europeos.

«El nivel de los demás equipos en Europa también es alto. El Barcelona practica un fútbol magnífico, pero los equipos ingleses están mejorando, al igual que el Bayern de Múnich y el París Saint-Germain», explicó.

Y añadió: «En La Liga, el Barcelona conoce bien a sus rivales, mientras que en la Champions se mide a jugadores con estilos y niveles distintos, por lo que es otra competición».

Sobre la eliminación del Barcelona a manos del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, añadió: «Son equipos muy igualados; el Atlético ganó 4-0 en Madrid y el Barça 3-0 en casa. Es extraño, pero así es el fútbol».

Un nuevo título para el París Saint-Germain.

Sobre el próximo campeón, Kluivert —que ganó la «Orejas» con el Ajax en 1994-1995— afirmó: «El París Saint-Germain hizo una temporada pasada excepcional y ganó el título; ahora es favorito junto al Bayern de Múnich».

El exdirector deportivo del club francés añadió: «El ganador del duelo entre París Saint-Germain y Bayern se llevará la Liga de Campeones, y opino que el París la conquistará de nuevo».

El París Saint-Germain venció 5-4 al Bayern Múnich en un emocionante partido de ida de semifinales disputado el martes en el Parc des Princes. La vuelta se jugará el miércoles en Alemania.

El ganador de esta eliminatoria disputará la final ante el vencedor del duelo entre Atlético de Madrid y Arsenal, que empataron 1-1 en España y definirán la serie en Londres el martes.

No os perdáis la entrevista completa de Kluivert con Koora.