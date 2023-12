En sala de prensa, el entrenador del Barcelona envía varios mensajes a sus dirigidos luego de la victoria ante el colista.

“Me estoy abriendo en canal. Es mi responsabilidad y no volverá a ocurrir”. Fuerte frase de Xavi, como toda la rueda de prensa del técnico. Barcelona venció 3-2 al Almeria, resultado que le alcanzó para romper una racha adversa que venía encadenando, pero sufrió demasiado para superar al colista y Xavi se mostró muy enfadado tras el encuentro.

"Me preocupa mi equipo. Me preocupa la primera parte, es inaceptable. No la puedo aceptar yo como entrenador. No tenemos la calidad del Barça de 2010", dijo el entrenador al comparecer ante la prensa.

Además, catalogó a la charla del descanso como "la más dura que tuve como entrenador", y destacó el cambio de mentalidad entre el primer y el segundo tiempo: "La primera parte es justo lo que no hay que hacer; la segunda parte es justo lo que hay que hacer. Son las dos caras totalmente distintas. Si tenemos la cara de la segunda parte podremos competir por títulos en 2024, sino es imposible".

Xavi dejó en claro que necesitan trabajar más, y llamó la atención a toda su plantilla al compararlos con el mejor Barcelona de todos. "No tenemos la calidad del Barça del 2010, ni la capacidad individual. Tenemos el alma de ese equipo. Tenemos la intensidad, la agresividad. El año pasado recuperamos 200 balones en campo contrario, este año no. Hay que recuperar eso para intentar competir para ganar títulos. La realidad es que si no damos todo, no nos llega. Contra ningún equipo", advirtió.

MÁS DECLARACIONES DE XAVI EN RUEDA DE PRENSA

"Los jugadores se bloquean, sienten la presión, pueden llegar a asustarse. El balón quema, es lo que se genera alrededor de todo eso. Yo tengo que ser más exigente para que puedan rendir. Lo han hecho en el segundo tiempo. Dejarse la piel en el campo, esto es el Barça, no hay otra."

"El Almeria va colista, pero no tiene mal equipo ni mal entrenador. Me preocupa la primera parte de mi equipo. No la puedo aceptar como entrenador. Tenemos que ponerle el alma que pusimos en la segunda parte."

"No me gustan los pitos, pero entiendo a la gente que ha pitado. Es inaceptable, cuando falta alma no puede ser. Por respeto al club y a este escudo hay que dejarse la piel y en la primera parte no ha sido así."

"En defensa tenemos errores puntuales. En líneas defensivas estamos bien, la linea está alta, coordinada, pero los errores puntuales nos están marcando muchísimo. Hoy un error en salida de balón nos produce el primer gol y el segundo es, practicamente, una desgracia."

"Estamos hablando del mejor Barça de la historia, que en este momento no somos. Entonces, a trabajar, a dejarse la piel en el campo. No hay secretos. El año pasado no conseguimos la liga y la Supercopa por nuestro nivel individual. Lo conseguimos a nivel coral."