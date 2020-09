En River el tiempo no para

Rodaje, parate, coronavirus e incomodidades. En el equipo de Marcelo Gallardo se coló el fútbol como protagonista y se vuelve con un punto.

El fútbol en es una bomba de tiempo. Las contradicciones con las que se convive entre las decisiones de la Conmebol y la falta de respuestas desde la AFA sobre cuándo se retomará el torneo local fueron un combo explosivo que terminó de detonar en la voz de Marcelo Gallardo durante la conferencia de prensa previa al vuelo a .

Pero a pesar de las críticas y el descontento, el Muñeco eligió afrontar la previa del partido ante Sao Paulo mirándolo de frente: "No vamos a especular. El fútbol tiene cosas que no se pueden explicar y el futbolista argentino tiene un carácter que suele aparecer cuando hay una adversidad o una problemática", sostuvo hace pocos días y fue un espejo inmejorable del arranque del choque como visitante.

Después de una tapada magistral de Franco Armani ante ese zurdazo tempranero de Hernanes, una pifia en el área y el empujón de Enzo Pérez pusieron al Millonario 0-1 desde los diez minutos. Pero fue un cachetazo que activó la máquina. A partir de ese momento, el equipo logró hacer pie en el campo de juego: la presión y la velocidad, dos características indivisibles en los jugadores de Gallardo, se adueñaron de la escena. Muy atrás pareció quedar la sensación de incertidumbre que implicaba desde la previa el rodaje que traía consigo el local- retomó la actividad el 23 de julio-.

Con un centro de Fabrizio Angileri, uno de los protagonistas de la noche porque tuvo que ingresar por la baja de Milton Casco, salió una jugada marca registrada del equipo. Llegó larga a Borré, que se la bajó a Suárez y abrió para Álvarez, que se proyectó por la banda derecha y tiró el centro atrás al colombiano: la empujó y puso el empate parcial, con mucha categoría.

Los puntos altos en el conjunto argentino fueron varios: el desgaste de Ignacio Fernández recuperando y distribuyendo en la mitad de la cancha. Un Borré retrocediendo constantemente, muy rápido, y Enzo Pérez, con 34 años, siempre clave como sostén y "limpiaparabrisas" para sus compañeros. Por 45 minutos nadie pensó en el parate ni en la falta de fútbol: River salió a jugar en Brasil siendo el River de siempre.

¿La sorpresa? Julián Álvarez, en una posicisión más retrasada de lo que acostumbra, jugó con confianza, como si sintiera que le llegó la hora de cobrarse un lugar en el XI de memoria. Además, luego de una asistencia de Martínez Quarta-otro nacido en la cantera del club-, marcó el 2 a 1 parcial en el segundo tiempo, y mientras definía le daba la razón a las palabras del entrenador, quien no quiso apurar a los juveniles para los partidos internacionales. Les gusta llevarlos a su ritmo y ellos, le responden.

Pero la alegría duró pocos minutos porque los brasileños pudieron empatar un nuevo tanto en contra del Millonario, pero esta vez, en manos de Angileri, que se llevó puesto el rechazo del arquero.

Gallardo y River pasaron la prueba. En el Morumbí cortó una sequía de 190 días sin jugar y no pasó sobresaltos, ahora viajará a Perú para buscar los tres puntos, pero con el antecedente de haber cumplido mental y futbolísticamente.

La palabra de Marcelo Gallardo después del partido

"La gente ya entiende que el equipo lo representa de una manera, y que más allá de las adversidades el equipo va a responder. No jugamos con el ideal, y era importante ver cómo iba a ser la respuesta. Fue muy meritorio lo que hicimos más allá de los dos goles en contra. Y eso a los hinchas de River los representa".

"Los jugadores en el parate fueron muy profesionales y se portaron de maravilla. Ellos llegaron en condiciones para preparar el partido de esta manera. Es todo mérito de ellos. Fue una muy buena respuesta física y mental".

"Puse tres delanteros para mostrarle a San Pablo que no ibamos a darles la iniciativa. La idea era no darles protagonismo y bloquearles esa salida, para que no salgan limpios. Era arriesgado porque físicamente ibamos a ver cómo lo sosteníamos, pero los jugadores se fueron sintiendo cómodos".

"Este punto hace muy bien, porque vamos a tener otro partido clave el martes.Va a ser un grupo muy cerrado hasta el final, con tres equipos que darán mucha pelea. El haber repartido puntos hoy demuestra que será cerrado hasta el final. Veremos si podemos sumar los 3 puntos en Perú y después respaldarlo con los partidos en casa para poder pasar a octavos de final".