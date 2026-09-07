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En respuesta al brillante rendimiento de Thuram: mensaje incendiario de Mbappé que enciende la jornada inaugural de la Champions League

K. Mbappe
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Real Madrid vs Inter Milán
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M. Thuram
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La cumbre del Bernabéu se calienta a 24 horas de su inicio

No fue una simple palabra pasajera en un comentario a una foto publicada en Instagram, sino una declaración de guerra futbolística en un francés puro que encendió Kylian Mbappé, la estrella del Real Madrid.

El astro francés incendió las redes sociales con un mensaje corto y directo dirigido a su compatriota y amigo Marcus Thuram, delantero del Inter de Milán, a menos de 24 horas de la cumbre incandescente que enfrentará a ambos equipos en la jornada inaugural de la Liga de Campeones de Europa.

La chispa inicial: de Nápoles a Madrid

La historia comenzó en el estadio Giuseppe Meazza, donde Thuram guió al Inter de Milán a una remontada de locura ante el Nápoles en la cumbre de la tercera jornada de la Serie A, que terminó con la victoria del Nerazzurri por 3-2.

El delantero francés, que entró como suplente al inicio de la segunda parte con un empate sin goles dominando el marcador, fue el protagonista de la escena. Después de que el Nápoles se adelantara con dos goles obra de Matteo Politano y Rasmus Højlund, el capitán Lautaro Martínez recortó distancias (56), antes de que apareciera Thuram (82) para lograr el empate, y luego Lautaro volviera para arrebatar el gol de la victoria en el último suspiro (90+1).

Thuram celebró la victoria y publicó imágenes del partido en su cuenta de Instagram, y la respuesta llegó rápidamente desde Madrid.

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Un mensaje de 3 palabras que lo dice todo

En la sección de comentarios, Kylian Mbappé escribió un comentario escueto de apenas dos palabras: "Fuerte. Nos vemos el martes".

Dos palabras que fueron suficientes para encender las especulaciones. "Fuerte" es un reconocimiento explícito al brillo de su compañero en la selección de los Gallos, y "nos vemos el martes" es una elegante amenaza deportiva de que la amistad terminará cuando suene el pitido inicial en el Santiago Bernabéu.

El mensaje de Mbappé tuvo una amplia repercusión entre las aficiones de ambos equipos, y muchos lo consideraron el preámbulo de un duelo franco-francés dentro de una batalla hispano-italiana.

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