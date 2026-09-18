En realidad, el ganador del Balón de Oro 2026 solo puede ser Harry Kane

Aquellos sí que eran tiempos, hace 25 años. Entonces, en 2001, el joven Michael Owen, de 21 años, ganó el Balón de Oro, el premio individual más prestigioso e importante del fútbol mundial. El delantero había conquistado previamente con el FC Liverpool la Copa de la UEFA, la FA Cup y también la Copa de la Liga inglesa, y en el camino había marcado 24 goles.

"No sabía en absoluto qué era eso. En aquel momento ni siquiera era un tema en la prensa", reveló Owen el año pasado. Se enteró de su éxito por teléfono de boca del entonces técnico de los Reds. "Cuando Gerard Houllier me llamó y me dijo que había ganado el Balón de Oro, le pregunté: ¿qué es eso, míster?"

No quiero afirmar de manera tajante que sean esos tiempos los que deseo de vuelta. Aunque nunca me ha entusiasmado demasiado el Balón de Oro, por supuesto está completamente bien que su importancia haya aumentado de forma perceptible en los últimos años, tanto entre los jugadores como en la percepción pública.

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Lamine Yamal y Kylian Mbappe, ante el Balón de Oro: un autobombo cuestionable

Lo que, en cambio, me parece tremendamente embarazoso, inapropiado y arrogante es el cuestionable autobombo de los posibles ganadores entre los 30 nominados. Todo ello, además, respaldado por auténticas campañas de sus clubes, que no dejan pasar ninguna oportunidad para poner por las nubes a su jugador o incluso afirmar claramente que lo merece más que la competencia.

"¿Por qué no íbamos a apoyarle?", preguntó recientemente el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, en referencia a su pupilo Lamine Yamal, uno de los favoritos para ganar en la gala de este año, el 26 de octubre en Londres. Mi respuesta: porque eso no tiene nada que ver con la humildad ni con dar ejemplo. Porque, como siempre subrayan innumerables entrenadores en todo el mundo, la verdad está sobre el campo y no hacen falta declaraciones tan fáciles de interpretar para colocar al propio jugador por encima de los demás. Y porque, sencillamente, resulta antipático.

Es completamente ridículo que, como hizo recientemente Yamal, un chico de 18 años se siente y afirme: "Para ser sincero: creo que este año merezco este premio, por lo que he ganado". Es completamente soberbio cómo Kylian Mbappe, del Real Madrid, se define como el "elegido" y dice que "ningún jugador fue mejor que yo la temporada pasada". Imaginen por un momento que, en el fútbol formativo, dentro de un deporte de equipo, alguien hablara así de sí mismo.

Balón de Oro: los diez últimos ganadores

Año Ganador 2025 Ousmane Dembele 2024 Rodri 2023 Lionel Messi 2022 Karim Benzema 2021 Lionel Messi 2020 no se concedió 2019 Lionel Messi 2018 Luka Modric 2017 Cristiano Ronaldo 2016 Cristiano Ronaldo 2015 Lionel Messi

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Campañas antes de la entrega del Balón de Oro: Jose Mourinho se deja en evidencia

Es cierto que estas campañas dirigidas en la previa de la entrega del premio hace tiempo que no son ninguna novedad. Este año, en un deporte en el que con razón siempre se subraya la importancia del colectivo, quizá han sumado algo más de egoísmo exhibido. Pero ya en 2013, por ejemplo, el Real reunió a un grupo formado por Alfredo Di Stefano, Emilio Butragueno, Carlo Ancelotti, Iker Casillas y Sergio Ramos para hacer muchísima publicidad a Cristiano Ronaldo en su pulso con Lionel Messi y Franck Ribery; y eso, por desgracia, con éxito, en mi opinión.

Hace dos años, los blancos incluso provocaron un escándalo al cancelar sin más el viaje a París y boicotear la gala. Antes se había filtrado que ganaría Rodri y no Vinicius Junior. En su lugar, emitieron el siguiente comunicado: "Si los criterios para la entrega del premio no declaran vencedor a Vinicius, esos mismos criterios deberían declarar vencedor a Carvajal. Como no fue así, es evidente que el Balón de Oro y la UEFA no respetan al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta".

Y más recientemente, nada menos que el actual técnico del Real, Jose Mourinho, ha dejado al descubierto toda la locura política que hay detrás del Balón de Oro y se ha dejado en evidencia a sí mismo. En 2012, el portugués aún afirmaba: "¿Cómo se puede ganar el Balón de Oro sin conquistar títulos, sin ganar nada importante? No me vengáis con el Mundial de Clubes o la Supercopa: son pequeñeces. Habladme de los grandes títulos". Hace pocas semanas, después dijo: "No se puede entregar el Balón de Oro a un jugador solo porque haya ganado la Champions League o el Mundial. Los mejores jugadores del mundo son dos, tres o cuatro, y sabemos quiénes son y dónde están. Sabemos quién escribió historia individualmente este verano".

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Balón de Oro: no se debería premiar la necesidad de protagonismo ni la soberbia

Por supuesto, Mbappe tiene "argumentos para ganar el Balón de Oro", como dijo. Por supuesto, puede y quizá incluso debe ser un objetivo individual para jugadores tan extraordinarios ir a por este trofeo. Pero jamás podrían ganarlo sin sus compañeros de equipo, aunque algunos de ellos puedan tener menos talento que ellos mismos.

No se debería premiar la evidente fanfarronería, la necesidad de protagonismo y la soberbia de profesionales engreídos y de clubes que, también con ese comportamiento, contribuyen a que el fútbol moderno se aleje cada vez más de la base.

Antes de escribir aquí la última frase, quiero subrayar una vez más: no me podría dar más igual quién gane el Balón de Oro en 2026. Sin embargo, el hecho de que Harry Kane, uno de los grandes aspirantes al triunfo, supuestamente decidiera conscientemente no hacer campaña a su favor en la previa de la entrega me hace desear que precisamente un comportamiento así sea recompensado.

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