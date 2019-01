En qué partidos del Real Madrid intervino el VAR

Repasamos las jugadas en las que el videoarbitraje entró en acción durante los encuentros que el conjunto madridista disputa en LaLiga

El VAR es la gran novedad para LaLiga 2018/19. La implementación de la tecnología ha llegado al fútbol español para intentar poner fin a las polémicas, que suelen ser muchas. En este artículo, Goal repasa las jugadas en las que el videoarbitraje intercedió durante algún partido del Real Madrid para cambiar o confirmar las decisiones del colegiado.

Canales marcó el gol del empate en el Real Betis - Real Madrid. La revisión a través del VAR dio por buena la situación del cántabro, aunque posteriormente parece que estaría en fuera de juego. Previamente se había revisado otro posible fuera de juego, en esta ocasión de Benzema, en la jugada inicial del 0-1.

REAL MADRID - REAL SOCIEDAD

El Real Madrid se quejó en el partido ante la Real Sociedad de que el VAR no interviniera en una polémica acción entre Vinicius y Rulli.

VILLARREAL - REAL MADRID

El Real Madrid empató con el Villarreal en tierras castellonenses. Modric marcó pero el linier lo anuló, siendo ratificado por el VAR.

REAL MADRID - VALENCIA

El VAR ratificó la decisión de otorgar el 2-0 a Lucas Vázquez, tal y como había decidido previamente el colegiado.

EIBAR VS. REAL MADRID

Escalante marcó pero el gol pudo ser anulado por Martínez Munuera, que revisió en el VAR la posición de Cucurella antes de que asistirera al argentino y se demostró que era gol legal y supuso el 1-0 para los armeros.

BARCELONA VS. REAL MADRID

El árbitro decretó la pena máxima a los 29 minutos por una acción de Varane en la que trastabillaba a Luis Suárez.

REAL MADRID VS. LEVANTE

El segundo gol del Levante llegó desde el punto de penalti, pero antes de ello Guillermo Cuadra Fernández, árbitro de la contienda, había decretado falta fuera del área por mano de Varane. El colegiado fue avisado por el auricular de que su decisión no era la correcta y que la infracción del francés fue dentro del área.

Y unos minutos después, con el Real Madrid lanzado a por la remontada, Marco Asensio anotó a la salida de un córner tras un remate en primera instancia de Sergio Ramos. El colegiado dio el gol de inmediato, pero tras una nueva comunicación con el VAR, anuló el tanto por fuera de juego. Todo ello en un lapso de tiempo de cinco minutos.

Unos minutos después anuló el 0-3 del Levante por posición de fuera de juego de uno de los atacantes del Levante durante la jugada.

SEVILLA VS. REAL MADRID

Nada más comenzar la segunda parte, Luka Modric marcaba el 3-1 para los blancos, que debían voltear la tormenta perfecta del Sevilla en la primera mitad. Un pase interior de Asensio que el croata anotaba picando la pelota casi sin ángulo por encima del portero hispalense. El colegiado lo validó en primera instancia, sin embargo el VAR rectificó por un fuera de juego de Modric por milímetros. El gol no subió al marcador finalmente.

REAL MADRID VS. ESPANYOL

Asensio marcaba el 1-0 ante el Espanyol, pero el árbitro no convalidó el gol hasta no confirmar que estaba habilitado. El VAR dio el 'OK'.

REAL MADRID VS. LEGANÉS

Benzema marcaba de cabeza el 2-1 del Real Madrid sobre el Leganés, pero el colegiado lo anulaba por falta del delantero francés sobre el defensa pepinero. Sin embargo, el VAR corrigió y no se vio ninguna falta por parte del punta galo: gol de los blancos.

REAL MADRID VS. GIRONA

El primer partido del Real Madrid en el que el VAR intercedió. Fue ante el Girona en Montilivi, donde Benzema marcaba el 4-1 de los blancos tras un pase de Gareth Bale. Se intentó determinar si el francés estaba habilitado, algo que confirmó la tecnología.