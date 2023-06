¿En qué está pensando el Arsenal? El fracaso del Chelsea, Kai Havertz, no es lo suficientemente bueno para el ataque de Mikel Arteta

Los Gunners están locos por gastar hasta 65 millones de libras en un pésimo rematador que no es ni de lejos tan bueno como cualquiera de sus titulares

Hacia la mitad de la temporada pasada, Andy Townsend fue preguntado por los problemas goleadores del Chelsea durante una entrevista con talkSPORT y confesó que no acababa de "entender" a Kai Havertz. Una confesión totalmente comprensible. El internacional alemán es uno de los jugadores más curiosos del fútbol europeo.

Estamos hablando de un jugador de 24 años que ya ha marcado goles ganadores en las finales de la Liga de Campeones y del Mundial de Clubes, y que, sin embargo, es famoso por su escasa definición y su falta de posición fija. Nadie parece estar muy seguro de qué clase de jugador es Havertz, ni de si el fichaje del Chelsea procedente del Bayer Leverkusen por 75 millones de libras (96 millones de dólares) es siquiera bueno.

Y el debate sobre el verdadero valor del atacante no ha hecho más que intensificarse en los últimos días, después de que saliera a la luz que el Arsenal está a punto de comprometerse a desembolsar hasta 65 millones de libras (83 millones de dólares) para ficharlo.

Las preocupaciones más apremiantes del Arsenal

Un pequeño sector de la afición pidió cautela, argumentando que Mikel Arteta ha visto claramente algo en Havertz que muchos otros no han visto. Otros, en cambio, se mostraron indignados, preguntándose qué demonios hace el Arsenal siquiera con la idea de fichar a un jugador que sólo ha marcado 19 goles en 91 partidos en la Premier League. Lo que unió a todos los aficionados fue la conmoción, porque nadie se lo esperaba, y es fácil entender por qué.

El valiente intento del Arsenal de destronar al Manchester City como campeón de Inglaterra no se vino abajo por falta de peligro ofensivo en el centro del campo o en las bandas. El Arsenal marcó 88 goles la temporada pasada, sólo seis menos que Erling Haaland y compañía.

No, el Arsenal fue castigado en última instancia por sus deficiencias defensivas, que quedaron brutalmente expuestas tras la lesión que puso fin a la temporada de William Saliba. La ausencia del francés, unida al cansancio mental y físico que supuso tratar de defenderse del City, se tradujo en costosos empates y derrotas en la recta final.

Así pues, la voluntad del Arsenal de fichar un central y un lateral derecho este verano tiene todo el sentido del mundo. Al igual que su interés por un extremo que sirva de refuerzo a Bukayo Saka, que se cansó durante los últimos compases de la campaña 2022-23, un sustituto para Granit Xhaka y un centrocampista defensivo de primer nivel que proporcione una gran protección a la zaga.

¿Es Havertz mejor que Smith Rowe?

La esperanza es que Declan Rice ocupe este último puesto. Dado que el internacional inglés goza de la más alta estima, no sólo en el West Ham, sino también en Manchester, es probable que el Arsenal tenga que pagar unos 100 millones de libras (128 millones de dólares) por el jugador de 24 años. ¿Vale Rice tanto dinero? Puede que no, pero lo valdría para el Arsenal, y eso es lo que importa al fin y al cabo.

Sin embargo, dado que va a hacer falta una cantidad colosal de dinero para hacer realidad ese traspaso, la disposición del Arsenal a pagar incluso 50 millones de libras (64 millones de dólares) -su oferta inicial- por Havertz es totalmente desconcertante. Los Gunners no cuentan con el respaldo de un país del Golfo, lo que significa que la cantidad que pagarían por un jugador que no entraría directamente en la alineación titular de Arteta es astronómica.

De hecho, hay que preguntarse si Havertz es tan bueno como cualquier otro atacante que el Arsenal tenga actualmente a su disposición. ¿Cuánto aportaría realmente a este equipo? Emile Smith Rowe no pudo entrar en el once la temporada pasada. ¿Le iría mejor a Havertz?

Havertz, el nuevo Zidane...

No cabe duda del potencial de Havertz. Ha sido evidente desde que irrumpió en la alineación del Leverkusen a los 17 años y empezó a batir un récord tras otro en el club. Un juvenil que se perdió el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid porque tenía que hacer un examen en el colegio despertó una enorme y justificada expectación.

Lothar Matthaus, posiblemente el centrocampista más completo de la historia del fútbol, calificó a Havertz como el jugador con más talento surgido en Alemania en décadas, llegando incluso a compararlo con el gran Zinedine Zidane.

"Ha puesto el listón muy alto: para mí fue el jugador de la temporada (2018-19)", dijo Matthaus a la revista kicker. "Si Havertz puede mantener este alto nivel, con su talento natural, su astucia, su presencia en el campo y su amenaza de gol, algún día podría seguirme como mejor futbolista mundial del año".

Cinco años después, sin embargo, no se parece en nada a un ganador del Balón de Oro.

Admirado por el Madrid

Hubo un breve periodo en marzo y abril del año pasado en el que parecía que Thomas Tuchel había conseguido desatascar a Havertz. Anotó cinco goles en cinco partidos de la Premier League, y también marcó contra el Real Madrid en la Liga de Campeones. Carlo Ancelotti quedó ciertamente impresionado, y pidió a Florentino Pérez que intentara fichar a Havertz el verano pasado.

Tras la sorprendente marcha de Karim Benzema, resurgieron los rumores de un traspaso al Santiago Bernabéu, pero se cree que el precio que pedía el Chelsea desanimó al Madrid, y el Arsenal también debería hacerlo.

El atroz remate de Havertz

Hace seis meses, los Gunners esquivaron una bala cuando el Chelsea secuestró su acuerdo con Mykhailo Mudryk, obligándoles a fichar en su lugar a Leandro Trossard por menos de la mitad del precio. El belga ha contribuido de manera significativa a la segunda mitad de la temporada en casi todas las ocasiones en las que ha pisado el campo, mientras que Mudryk parece ser el mayor despilfarro de dinero de Todd Boehly hasta la fecha, lo cual ya es mucho decir.

El Arsenal, por tanto, debería tener mucho cuidado a la hora de pagar algo remotamente parecido a los 75 millones de libras (96 millones de dólares) que, según los informes, pide el Chelsea por Havertz, quien, desde luego, no sería una mejor opción en la delantera que Trossard. De hecho, este último participó en 20 goles de la Premier League la temporada pasada. Havertz marcó siete y sólo dio una asistencia, lo que desmiente la creencia de que es el tipo de delantero polivalente que es tan hábil para crear goles como para marcarlos.

Su puntería es especialmente mala. El porcentaje de conversión de tiros de Havertz en 2022-23 fue de un pésimo 9,86%, mientras que su conversión de "grandes ocasiones" fue de sólo el 22%, una cifra vergonzosa si se compara con las de Saka (70%), Gabriel Martinelli (62,5%) y Martin Odegaard (55,6%).

Como mucho, un útil jugador de banquillo

Por supuesto, existe el argumento de que rendiría mejor en un equipo más fuerte, y el Arsenal es sin duda un equipo mejor que el Chelsea. Pero los Gunners no deberían gastar una parte tan grande de su presupuesto de verano para averiguarlo.

Havertz no será titular indiscutible en el Emirates. No sería una opción mejor que Gabriel Jesús para liderar la línea de ataque, ni estaría cerca de usurpar a Odegaard, Martinelli o Saka en uno de los papeles secundarios. Como mucho, sería un jugador de banquillo útil. Pero el Arsenal no lo necesita ahora.

Está claro que los Gunners necesitan reforzarse este verano, pero no pueden justificar el desembolso de millones para fichar a Havertz cuando ese dinero estaría mejor invertido en otra cosa. El mero hecho de que el Chelsea esté dispuesto a dejarlo marchar es revelador.

Un atacante que a veces parece que puede hacerlo todo, con demasiada frecuencia no hace nada en absoluto. En ese sentido, Townsend no está solo. Es realmente difícil "entender del todo" a Kai Havertz, y su fichaje por el Arsenal lo es aún más.