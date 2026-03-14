¿En qué canal se retransmitirá hoy en directo el partido entre el Hansa Rostock y el MSV Duisburg en televisión en abierto? ¿Quién retransmitirá la 3.ª Liga este sábado por televisión y en streaming?

Clásico de la 3.ª Liga: este sábado por la tarde, el Hansa Rostock recibe al MSV Duisburg en la 29.ª jornada de la 3.ª Liga. El partido dará comienzo a las 14:00 horas en el Ostseestadion de Rostock.

SPOXte cuenta en este artículo cómo puedes ver el partido hoy en directo por televisión y en streaming.

Magenta o retransmisión en televisión en abierto para el Hansa Rostock vs. MSV Duisburg hoy en directo: ¿Quién retransmite la 3.ª Liga el sábado por televisión y en streaming?

Si quieres ver todos los partidos de la 3.ª Liga en directo, no puedes pasar por alto MagentaSport, donde se retransmiten todos los encuentros. El enfrentamiento entre el Hansa Rostock y el MSV Duisburg también se retransmitirá allí. La emisión comenzará unos 15 minutos antes del inicio del partido con una previa. El partido se puede seguir tanto en televisión de pago como en streaming a través de MagentaSport, aunque para ello es necesario tener una suscripción de pago.

Temas de la semana: ¿Qué ha pasado en el Hansa Rostock y el MSV Duisburg?

Los aficionados tienen por delante un auténtico partido estrella este sábado por la tarde. Al Kogge solo le separan cuatro puntos de las Zebras en la zona media de la tabla, aunque estas últimas han caído a la zona de descenso debido a ligeras fluctuaciones en su rendimiento. El Hansa ha logrado mantenerse en contacto con los primeros puestos de la tabla gracias a sus últimas actuaciones —entre ellas, un 0-0 contra el Cottbus, aspirante al ascenso—, y el MSV también ha vuelto a la senda del éxito con una victoria por 4-2 en casa contra el colista, el Saarbrücken.

Hansa Rostock vs. MSV Duisburg: hora del saque inicial

Hansa Rostock vs. MSV Duisburg: alineaciones

Hansa Rostock contra MSV Duisburg alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager D. Brinkmann Alineación probable Suplentes Manager D. Hirsch

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Hansa Rostock vs. MSV Duisburg: Estado de forma

Hansa Rostock vs. MSV Duisburg: balance de enfrentamientos directos

Hansa Rostock vs. MSV Duisburg: las clasificaciones

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