La Elite Joy League (la liga saudí sub-21) tendrá una cita con la historia, cuando sea testigo de la inauguración del nuevo estadio del club Al Qadisiyah, con la presencia del equipo del Al Hilal.

Estaba previsto que el estadio Aramco, feudo del nuevo Al Qadisiyah, se inaugurara durante las competiciones de la Copa Asiática 2027; sin embargo, su aplazamiento de enero a diciembre del próximo año cambió el rumbo de las cosas.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que el primer partido que se disputará en el nuevo estadio será en la Elite Joy League, cuando el Al Qadisiyah reciba a su homólogo el Al Hilal el lunes 23 de noviembre en curso, en la undécima jornada.

Después, el estadio acogerá el primer partido del primer equipo el viernes 27 del mismo mes, cuando los pupilos del entrenador irlandés Brendan Rodgers se enfrenten al Al Feiha, en la decimotercera jornada de la liga Roshn.

Estos pasos se enmarcan en el deseo de comprobar que todas las instalaciones y los sistemas del estadio están listos para recibir a los aficionados y a los equipos deportivos, teniendo en cuenta un acceso gradual del público hasta alcanzar el aforo completo.

Cabe recordar que el estadio Aramco será la nueva sede del club Al Qadisiyah durante el próximo periodo, se extiende sobre una superficie de 800.000 metros cuadrados y sus gradas tienen capacidad para unos 47.000 espectadores, lo que lo convierte en uno de los estadios más grandes del Reino.