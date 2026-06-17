En plena efervescencia del Mundial... Hossam Hassan critica al exjugador estrella del Al-Ahly y del Zamalek

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, ha demandado a Reda Abdel Aal, exjugador de Al-Ahly y Zamalek, mientras los Faraones disputan la clasificación para el Mundial 2026.

Hossam ha encargado al abogado Ashraf Abdel Aziz que presente una denuncia y emprenda las medidas necesarias, a raíz de las críticas que Abdel Aal —su antiguo compañero en el Al Ahly y en la selección nacional— ha dirigido al cuerpo técnico de los Faraones en los últimos tiempos, según informa el diario «Al-Masry Al-Youm».

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Abdelaziz confirmó que denunció a Abdelal ante el Consejo Supremo de Medios de Comunicación por «críticas deliberadamente hirientes, difamación y calumnias continuadas contra el “Decano”».

Y añadió: «Las críticas a Hossam Hassan son personales y no tienen que ver con su rendimiento técnico al frente de la selección egipcia».

El letrado añadió que, hace una semana, ya denunció a Reda Abdel Aal ante el fiscal general, Mohamed Shawki.

¿Qué ha ocurrido?

Abdel Aal había criticado a Hassan tras el 1-1 ante Bélgica en el debut mundialista, cuestionó sus cambios —especialmente los de Salah y Ashour— y pidió «justicia».

Tampoco fueron las primeras críticas, pues ya había cuestionado la convocatoria previa al Mundial por su mayor apuesta por jugadores del Al-Ahly pese al título liguero del Zamalek.

Además, sugirió que Hassan aspira a dirigir al “Gigante Rojo” en el futuro y que esa sería la razón de sus decisiones.