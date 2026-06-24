En plena Copa del Mundo, Bruno Fernandes se pronuncia sobre las ofertas saudíes

Bruno Fernandes, centrocampista del Manchester United, ha aclarado su postura sobre las ofertas para fichar por la liga saudí este verano.

El martes, con Portugal, marcó en la goleada 5-0 sobre Uzbekistán en la segunda jornada del Mundial 2026.

Menos de 24 horas después, el periodista Ben Jacobs confirmó en «TalkSport» que el mediocampista planea permanecer en el Manchester United la próxima temporada.

La emisora añadió que el centrocampista comunicó a sus compañeros de selección que no piensa marcharse el próximo verano, aunque solo le queda un año de contrato.

Tiene 31 años y una cláusula de rescisión de 65 millones de euros para equipos no ingleses, lo que facilitaría su fichaje por la liga saudí si cambiara de idea.

Ya el año pasado sonó su fichaje por Al-Hilal y Al-Nassr, pero se quedó; se especuló que podría irse tras el Mundial.

Fernandes, fichado en 2020, ha jugado 327 partidos con los ‘red devils’, marcando 107 goles y dando 108 asistencias.