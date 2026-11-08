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Mohamed Saeed
Traducido por

«¡En otros países no lo permiten!»: Unai Emery carga contra los árbitros de la Premier League tras el polémico gol del empate del Manchester United que indigna al Aston Villa

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Emery carga contra el arbitraje

El entrenador del Aston Villa mostraba su abatimiento en la banda mientras veía cómo su equipo desperdiciaba una ventaja de 4-2 en los últimos instantes del partido. Emery estaba tan convencido de que el encuentro se le había escapado tras lo ocurrido al final que se marchó al túnel antes incluso de que sonara el pitido final. Su enfado se debía a lo que consideró una falta de protección a su portero, Zion Suzuki, en un último córner caótico que permitió al Manchester United empatar por medio de Patrick Dorgu en el minuto 96.

En una entrevista posterior al partido descrita como explosiva, Emery dejó clara su opinión sobre el contacto físico que se permite en la máxima categoría inglesa. «Marcan en el minuto 96; el árbitro había añadido seis minutos. Pensé que el partido ya había terminado», dijo Emery a los periodistas. «¿Enfadado? Por supuesto. ¿Cómo se acepta perder en el último minuto con dos balones? Es difícil. El córner es parte de la adaptación de Suzuki a la Premier League, con los empujones. Es difícil aceptar los dos goles encajados al final. La forma en que encajamos este último gol es parte de la adaptación de Suzuki. Le empujan y le molestan. En otros países no lo permiten. Aquí, sí».

Polémica en la Stretford End

La jugada polémica se produjo cuando el portero del United, Senne Lammens, subió a rematar un córner y aparentemente obstaculizó a Suzuki cuando este intentaba atrapar el balón. El contacto hizo que la pelota cayera en una zona peligrosa, donde Dorgu apareció para marcar el empate con un potente disparo. Pese a que el VAR revisó una posible falta, Chris Kavanagh concedió el gol del empate, lo que provocó una oleada de protestas de los jugadores del Villa. Suzuki incluso vio la tarjeta amarilla por sus airadas quejas al equipo arbitral en los momentos de máxima tensión del encuentro.

Emery insistió en que, aunque su portero debe aprender a lidiar con las exigencias propias del fútbol inglés, los árbitros también deben poner de su parte para garantizar el juego limpio en el área pequeña. «Tenemos que seguir analizando, adquiriendo experiencia e intentando evitar situaciones como la que nos hizo encajar el gol», añadió. «¿Estoy enfadado? No con los jugadores, sino con la situación. Ganábamos en el último minuto y perdimos la oportunidad de sumar dos puntos más. En el último córner, normalmente, si nos hubiéramos centrado en cómo hay que proteger al portero, lo habríamos defendido. Zion mejorará a medida que se adapte a la Premier League en situaciones como esa. Zion está rindiendo de manera fantástica, pero todavía queda trabajo por hacer».

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Oportunidades perdidas para el Aston Villa

Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images

El resultado es un duro golpe para un Villa que parecía tener el partido ganado tras dominar durante un tramo de la segunda parte. Después de que Alisson Edward y Nicolas Jackson le dieran una ventaja inicial, el equipo recuperó el control gracias a un penalti de John McGinn y un gol de Leon Goretzka. Sin embargo, su incapacidad para conservar el resultado, con el gol de Joshua Zirkzee en el minuto 92 que puso el 4-3, deja al Villa en la décima posición de la tabla tras 10 partidos.

El dramático desplome significa que el Villa ha dejado escapar puntos cruciales en su lucha por clasificarse para las competiciones europeas, mientras Emery se queda pensando en lo que pudo haber sido. La decisión del entrenador de abandonar el banquillo antes del final reflejó la intensidad de la decepción del equipo visitante. El Villa tendrá que esperar hasta después del parón internacional para intentar enderezar su temporada, con un partido en casa ante el Sunderland programado para el 21 de noviembre.

Escrito porMohamed Saeed

Corresponsal de fútbol para la región MENA y Europa

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”

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