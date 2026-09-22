El dirigente reaccionó con palabras contundentes a la fuerte crítica que, especialmente a través del canal oficial del club Real Madrid TV y de medios afines, se había difundido tras las secuelas del derbi entre Atlético y Real.

En el centro de la indignación de Tebas está, desde su punto de vista, la agitación sistemática promovida por el entorno del club más laureado de España. "Los altavoces y el canal de televisión del régimen ya están empezando a construir la misma vieja narrativa: la conspiración permanente", escribió Tebas, antes de añadir: "Si no es Negreira, entonces es el árbitro. Si no es eso, entonces es porque no es un árbitro internacional. Cualquier club puede tener partidos dirigidos por árbitros internacionales y por otros que no lo son. Nadie tiene derecho a elegir a sus árbitros".

El dirigente también cargó con especial energía contra un comunicado del Real Madrid en el que se atacaba directamente a LaLiga. Tebas rechazó con dureza que los árbitros supuestamente perjudicaran "al negocio que les garantiza el pan". "¿Qué es exactamente lo que se está pidiendo? ¿Que los partidos se arbitren en función de los ingresos, las audiencias televisivas o el escudo del club? Vaya manera de entender la igualdad en la competición", declaró Tebas.

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¿Qué crítica expresa el presidente de LaLiga hacia el Real Madrid?

Tebas tampoco dejó sin respuesta la pretensión de los blancos de ser el pilar fundamental de toda la Liga: "El Real Madrid es de enorme importancia para LaLiga, pero afirmar que LaLiga no vale nada sin ellos demuestra desprecio hacia los otros clubes, sus aficionados y su historia. La competición no pertenece a nadie".

Detrás de la dura retórica del club madrileño, el presidente de LaLiga sospecha que hay una maniobra de distracción respecto a las carencias deportivas del equipo. "Afirmar que los árbitros están dirigidos contra el Real Madrid significa vivir en otra galaxia. Este relato sirve de excusa para ocultar otras deficiencias que ya se ven con claridad en estos primeros partidos de la temporada", dijo Tebas, antes de continuar por escrito: "Es más fácil señalar una conspiración que explicar lo que pasa en el campo... Y mi postura no depende de mi cargo: un error arbitral no demuestra ninguna conspiración, y aunque se repita durante años, no por eso se convierte en verdad".

Para cerrar su declaración, el presidente de LaLiga lanzó un mensaje inequívoco a los responsables y seguidores del Real Madrid: "¡QUITAROS LA VENDA DE LOS OJOS! Estamos en septiembre y ya dicen que la Liga ha sido manipulada. Nadie en su sano juicio se cree ya esta vieja excusa".