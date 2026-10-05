El alemán Jens Wiesing, director técnico del Al Ittihad, está a la espera del informe médico del nigeriano George Ilenikhena, delantero del equipo, con el fin de conocer la última evolución de su lesión y determinar su grado de disponibilidad para volver a los entrenamientos, de cara a resolver su situación respecto a la participación con "El Decano" durante el próximo periodo, según lo informado por el diario "Arriyadiyah" saudí.

El cuerpo técnico sigue el estado de Ilenikhena en coordinación con el cuerpo médico del Al Ittihad, que mantiene un contacto directo con su homólogo de la selección nigeriana, con el objetivo de determinar el programa adecuado para el jugador durante el periodo actual, en ausencia de una fecha concreta hasta el momento para su regreso a los entrenamientos, en medio de indicios de una disminución de sus posibilidades de llegar al próximo enfrentamiento ante el Al Hilal.

Ilenikhena sufrió un problema físico durante su estancia con la selección de Nigeria, aunque posteriormente logró participar como suplente ante Guinea-Bisáu durante 15 minutos, en el partido que terminó con la derrota de la selección de su país por tres goles a cero, después de haber marcado un gol en su primer debut internacional con Nigeria ante Madagascar, durante la jornada anterior de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones.

La disponibilidad del delantero nigeriano reviste una gran importancia para Wiesing, especialmente ante el fuerte inicio que ha ofrecido con el Al Ittihad desde el comienzo de la presente temporada, en la que Ilenikhena ha logrado marcar cuatro goles y dar dos asistencias en seis participaciones en la Roshn Saudi League, según los datos de la Liga Profesional Saudí.

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La preocupación por la lesión de Ilenikhena llega en un momento delicado para el Al Ittihad, que ocupa el segundo puesto en la tabla de la Roshn League con 17 puntos, a un solo punto del líder, el Al Hilal, lo que convierte el enfrentamiento entre ambos equipos en uno de los partidos más destacados de la octava jornada y aumenta la importancia de la disponibilidad de los elementos titulares para el encuentro.

Por lo tanto, el marroquí Youssef En-Nesyri será el único punta en la convocatoria del Al Ittihad ante el Al Hilal.

El Al Ittihad visitará al Al Hilal la noche del próximo sábado, a las nueve, en el estadio "Kingdom Arena", en la cumbre de la octava jornada de la Roshn Saudi League, mientras Wiesing aguarda el último informe médico para resolver la situación de Ilenikhena y saber si podrá regresar a tiempo para participar en el clásico o si se perderá el esperado enfrentamiento.