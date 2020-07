En Miami ponen en venta la camiseta del Inter de Miami con el dorsal de Falcao

El Tigre sigue siendo un delantero apetecido por varios equipos alrededor del mundo , pues a pesar de su edad, sigue siendo importante a la hora de marcar goles, liderar a sus compañeros y aportar toda su experiencia dentro y fuera del terreno de juego.

Lo anterior le habría puesto en la mira del Inter de Miami, e quipo propiedad del ex futbolista inglés David Beckham , quien habría contactado al goleador histórico de la Selección con la idea de convencerlo de unirse a la .

A pesar de que la respuesta en un inicio fue un no, por la convicción del atacante de continuar su carrera en Europa, su final de temporada con , en el que no pudo estar por una nueva lesión, podría hacer que el goleador histórico de la Selección Colombia reconsidere su posición.

Por lo pronto, una tienda de artículos deportivos en la ciudad de Miami ha puesto en venta la camiseta con el número 9 y el nombre del Tigre Falcao en el dorsal, causando revuelo y alimentando las especulaciones de una eventual llegada del samario a la franquicia de la MLS.

👀 @FALCAO jerseys already flying off the shelves in Miami.



Announcement could be very close to happening. pic.twitter.com/xi8RGkOTzw