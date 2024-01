La FIFA reconocerá a los mejores futbolistas del año en Londres y en GOAL te contamos cómo seguir la entrega del The Best.



Los finalistas de los Premios The Best 2023 han sido revelados. La FIFA llevará a cabo una nueva ceremonia para honrar a los destacados futbolistas del mundo, otorgando reconocimientos en diversas categorías además de los principales galardones para los mejores jugadores.

No ha habido sorpresas y tras conocer el pasado mes de enero a catorce seleccionados para el premio al mejor jugador, se han hecho públicos los nombres de los tres finalistas que son Erling Haaland, Leo Messi y Kylian Mbappé.

En GOAL te damos la fecha y el canal donde se podrá ver en vivo este evento desde México:

Contenidos:

FECHA, DÍA Y HORARIO DE LOS PREMIOS THE BEST 2023

La entrega del The Best se dará cita el lunes 15 de enero, a las 13:30 horas, tiempo del Centro de México

TRANSMISIÓN DE LOS PREMIOS THE BEST 2023

La transmisión en vivo va en exclusiva por FIFA+, siendo esta la única opción disponible en México para ver el evento.

¿CÓMO VER EN LA TV LOS PREMIOS THE BEST 2023?

Para mala fortuna del público mexicano, la entrega de los Premios The Best no será transmitida por canal de televisión.

¿CÓMO VER ONLINE LOS PREMIOS THE BEST 2023?

La gala se puede ver vía streaming por internet a través de la plataforma oficial de FIFA+. La app está disponible en dispositivos Android, IOS y SmarTV.