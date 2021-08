En México, ¿qué canal pasa Brasil vs España de los Juegos Olímpicos, dónde ver EN VIVO y a qué hora?

El Scratch y la Roja buscarán conquistar la presea máxima este sábado en la madrugada.

Los Juegos Olímpicos están muy cerca de terminar, y afortunadamente con resultado feliz para el futbol mexicano, que terminó conquistando la medalla de bronce. Sin embargo, aún queda un cotejo más en el balompié.

Brasil y España jugarán por la medalla de oro, sabiendo lo que significaría para ambas generaciones, que conjuntaron un equipo serio y ahora desean alcanzar la máxima gloria para entrar a la historia.

Por ello, a continuación en Goal te presentamos la información correspondiente para la televisión mexicana.

DÍA Y HORARIO DEL BRASIL VS ESPAÑA EN MÉXICO

El cotejo entre Brasil y España está programado para el sábado 7 de agosto de 2021 a las 06:30 horas (Tiempo del Centro de México) .

TRANSMISIÓN DEL BRASIL VS ESPAÑA EN MÉXICO

Para la República Mexicana, el partido podrá verse en Sky, TUDN, Canal 5 y Marca Claro.

¿ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Afortunadamente para la mayoría de la audiencia, este partido será transmitido a través de televisión abierta, además de televisión de cable y de paga.

¿QUÉ CANAL ES EN CADA SISTEMA DE CABLE?

Sistema SKY IZZI MEGACABLE DISH TOTAL PLAY Canal 5 105 / 1105 (HD) 5 / 705 (HD) 105 105 5 Azteca Siete 107 / 1547 (HD) 7 / 707 (HD) 107 107 7 Marca Claro - - - 336 -

¿CÓMO VER BRASIL VS ESPAÑA EN SMART TV?

Si no cuentas con un televisor, como alternativa queda el celular mediante la app de TUDN y Blue to Go . La aplicación se consigue para cualquier smartphone o celular inteligentes con sistema operativo Android e iOs para posteriormente enlazarla a la pantalla vía Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.

CÓMO VER EL BRASIL VS ESPAÑA EN FANATIZ

Esta importante plataforma de streaming tuvo toda la cobertura de la Liga MX , incluídos los partidos de medalla. Puedes probar su servicio gratis por siete días y posteriormente, suscribirte al mismo.

A continuación, te explicamos detalladamente cómo unirte a esta plataforma:

1. Accede al sitio web de Fanatiz AQUÍ.

2. Regístrate en la plataforma con tu correo electrónico y una contraseña.

3. El costo del servicio es de 79 pesos al mes , teniendo acceso a la plataforma en distintos dispositivos. Se ofrece la programación de Juegos Olímpicos, Champions League, Copa Libertadores, Liga MX, Futbol argentino, MLB, NFL y mucho más.

4. ¡Estás listo! A partir de tu confirmación de registro podrás acceder a toda la programación de Fanatiz .

PROBABLES ALINEACIONES

Brasil: Santos, Dani Alves, Diego Carlos, Nino, Guilherme Arana, Douglas Luiz, Bruno Guimarães, Claudinho, Antony, Paulinho, Richarlison.

España: Unai Simón; Gil, García, Torres, Cucurella; Mikel Merino, Zubimendi, Pedri; Mikel Oyarzabal, Rafa Mir, Dani Olmo.