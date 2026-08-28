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Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

Traducido por

En medio del ruido: Simeone resuelve la participación de Álvarez ante el Sevilla

Sevilla vs Atlético Madrid
Sevilla
Atlético Madrid
Primera División
D. Simeone
Julián Álvarez
Barcelona
España
Argentina

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, zanjó la polémica sobre la posibilidad de que su jugador Julián Álvarez participe en el partido de mañana ante el Sevilla, pese a su ausencia en los entrenamientos.

El diario Sport publicó las declaraciones de Simeone durante la rueda de prensa, en la que dijo: "Entiendo que todas las preguntas girarán en torno a Álvarez, aunque el club fue contundente y claro en todo lo que explicó".

Y continuó: "Yo sigo en la misma posición, espero, desde el punto de vista deportivo, poder ayudarle y que siga siendo uno de los elementos importantes para nosotros, y está claro que mañana no estará presente".

Al entrenador argentino se le preguntó por la línea de ataque ideal del Atlético de Madrid esta temporada, y respondió brevemente: "Julián Álvarez y Sørloth".

Pero el delantero noruego sigue lesionado, y Simeone dijo: "Su ausencia nos perjudica y afecta aún más por la situación de Julián, pues el equipo intenta, mediante el esfuerzo colectivo, buscar soluciones para llegar a situaciones que nos permitan marcar goles".

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Sobre el impacto del ruido que rodea a Álvarez en el rendimiento del Atlético, comentó: "Los jugadores trabajan muy bien. El equipo hizo buenos partidos ante el Málaga y el Villarreal. Mañana queremos hacer un buen partido, y no creo que eso nos afecte".

Y concluyó: "No tengo mucho que explicar sobre Álvarez, y desde el momento en que Julián vuelva a entrenar con nosotros, le daremos lo que siempre le hemos dado para que se sienta un jugador importante, como lo es para nuestro equipo".

Así puso fin el entrenador argentino a sus declaraciones sobre el futuro de su delantero, confirmando su disposición a trabajar para devolver a Álvarez a su mejor nivel una vez que regrese a los entrenamientos.

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