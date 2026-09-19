La temporada pasada supuso el mayor revés en la trayectoria de Mateo Kovacic, estrella del Manchester City, después de pasar la mayor parte de sus etapas en fases de recuperación debido a la lesión.

Kovacic disputó 9 partidos la temporada pasada, con un total de 242 minutos, y lo llamativo es que su ausencia desde septiembre hasta marzo no afectó de forma significativa a su nivel técnico cuando jugaba.

El diario croata Jutarnji List señaló que Kovacic planea abandonar el Manchester City en el próximo mercado invernal.

Aclaró que el jugador croata se sintió frustrado y quiso marcharse tras la llegada de Enzo Fernández este verano, pero el asunto fracasó por no disponer de tiempo suficiente.

Kovacic tenía un conjunto de ofertas tentadoras, especialmente desde Turquía, además de ofertas desde Arabia Saudí, y también recibió llamadas desde Italia.

Resultaba difícil conciliar todos los intereses, ya fueran los del Manchester City, los de Kovacic o los del otro club, y al final se acabó el tiempo, y el jugador croata se vio obligado a permanecer en el Etihad Stadium.

Tras transcurrir apenas un mes de temporada, se hizo evidente que a Kovacic le espera un otoño difícil, es decir, participaciones intermitentes.

Pero también es cierto que, junto a sus partidos internacionales, tendrá cerca de 20 partidos de cara a la fecha del mercado invernal de fichajes, teniendo en cuenta que su contrato con el conjunto celeste finaliza en el verano de 2027.

Entonces, simplemente tendrá que abandonar el Etihad Stadium, porque a sus 32 años, y tras pasar la temporada pasada entre operaciones quirúrgicas y periodos de recuperación, Kovacic necesita jugar con regularidad y disfrutar del fútbol.

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