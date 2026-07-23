El futuro del defensa marroquí Nayef Aguerd podría experimentar un nuevo giro durante el actual mercado de fichajes estival, ante la reaparición de los rumores sobre su posible salida del Olympique de Marsella, pese a que se incorporó al equipo el pasado verano procedente del West Ham United por unos 23 millones de euros.

El diario francés La Provence señaló que el asunto de la salida del internacional marroquí ha vuelto a primer plano en los últimos días.

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El informe añadió que el nivel mostrado por Aguerd durante las últimas temporadas le ha permitido mantener su condición de uno de los defensas más solicitados en el mercado de fichajes, ante el interés de varios clubes que buscan reforzar su línea defensiva.

Asimismo, indicó que Aguerd sufrió la temporada pasada una lesión en la zona del pubis, lo que afectó a su número de participaciones y a su rendimiento, aunque cuenta con el interés de varios clubes del Golfo que siguen su situación de cerca, como paso previo a moverse por su fichaje durante el mercado de fichajes estival.

El defensa marroquí está vinculado con el Olympique de Marsella mediante un contrato hasta junio de 2030, si bien informes de prensa han hablado de la existencia de una cláusula de rescisión valorada en unos 15 millones de euros.