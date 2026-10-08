Jules Koundé no tiene intención de abandonar el Barcelona, pese a su inestable situación deportiva y al interés de numerosos grandes clubes europeos por hacerse con sus servicios. El defensa francés ha decidido comprometerse a permanecer en las filas del conjunto blaugrana.

Según el diario catalán "Sport", citando informaciones de la prensa inglesa, Koundé no se plantea marcharse durante el próximo mercado invernal y confía en su capacidad para recuperar su lugar en los planes del técnico Hansi Flick.

Las informaciones apuntan a que algunos clubes ingleses son plenamente conscientes de esta situación tras haberse interesado por el asunto, y están a la espera de ver si las cosas cambian de cara al próximo mes de enero.

La situación de Koundé en el Barcelona ha experimentado un gran cambio en comparación con temporadas anteriores. Tras ser uno de los jugadores en los que más confiaba el entrenador alemán, su papel y protagonismo se han reducido al inicio de la presente temporada.

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Eric García ha emergido como una alternativa fiable en el puesto de lateral derecho y ha aprovechado con éxito las oportunidades que se le han presentado, relegando a Koundé a un papel secundario. Sus minutos de juego se han reducido y ya no goza del estatus de titular indiscutible que tenía hace apenas unos meses.

Aun así, el jugador francés no quiere precipitarse a la hora de tomar ninguna decisión, pues su prioridad es permanecer en el Barcelona y recuperar la confianza del entrenador. Las informaciones señalan que Flick no planea prescindir de Koundé, ya que sigue considerándolo un elemento importante gracias a su experiencia, su versatilidad posicional y su capacidad para jugar tanto de lateral como de central.

Esta situación no ha pasado desapercibida en la Premier League, pues el portal "FootballTransfers" informó de que cinco clubes ingleses siguen de cerca su futuro: Chelsea, Arsenal, Manchester United, Manchester City y Liverpool.

Koundé está vinculado al Barcelona mediante un contrato que se extiende hasta junio de 2030, un factor que refuerza la posición del Barcelona en cualquier posible negociación. Y pese a que su nombre se ha relacionado con varios movimientos en el mercado de fichajes, por el momento no existe ninguna oferta oficial confirmada que pueda alterar la situación actual.



