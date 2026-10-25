En medio del hermetismo sobre la identidad del ganador, ¿cuántas personas conocen el secreto del Balón de Oro?

Continúan las especulaciones sobre la identidad del ganador del Balón de Oro de 2026, antes de la gala prevista para la noche de mañana lunes en Londres, en medio de una competencia que incluye a Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Harry Kane, además de Ousmane Dembélé, que aspira a retener el galardón.

Según informó la cadena "RMC" francesa, solo un número muy reducido de personas conoce la identidad del ganador, ya que desde 2024 se eliminó la práctica de comunicar previamente a los jugadores los resultados de la votación, para garantizar que el nombre del ganador permanezca en secreto hasta el momento del anuncio oficial.

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Las recientes declaraciones de Mbappé sobre su ambición de ganar el Balón de Oro generaron interrogantes acerca de la posibilidad de que su campaña mediática influya en los votantes. Sin embargo, Pascal Ferré, expresidente del galardón, puso en duda el alcance de la influencia de estas declaraciones, al considerar que la decisión recae en los periodistas votantes y no en el público.

En la actualidad, solo alrededor de 5 personas conocen la gran noticia, según Ferré, quien añadió: "¿Cómo mantenemos oculta la identidad del ganador? Creo que el secreto bien guardado es aquel que se comparte con el menor número posible de personas. Luego están los pequeños trucos y los métodos sencillos".

Y agregó: "Mi método consistía en dejar circular clasificaciones falsas en la redacción de France Football, para alimentar las redes sociales, y eso me hacía reír. En este momento, no debería haber más de 5 personas que conozcan el nombre del ganador".

"No lo merece"

Por su parte, Jérôme Rothen, analista de "RMC", considera que, desde su punto de vista, Mbappé no merece el galardón, al señalar que la ausencia de títulos colectivos representa un factor negativo, a pesar de los números goleadores del jugador del Real Madrid.

En cambio, Harry Kane acaparó la atención tras marcar 73 goles la temporada pasada, de los cuales 61 fueron con el Bayern Múnich, mientras que Lamine Yamal destacó gracias a su nivel con el Barcelona y a sus 16 goles en la Liga española durante la temporada 2025-2026, además de su papel en la conquista del Mundial por parte de España, según el informe.

La plataforma "X" ha presenciado en los últimos días la difusión de filtraciones falsas que afirman revelar el orden de los candidatos, entre ellas imágenes manipuladas de conversaciones, mensajes y listas que sitúan a Mbappé o a Kane en lo más alto.

Una fuente informada describió estas filtraciones como imposibles, al considerarlas parte de las habituales especulaciones que preceden al anuncio del ganador.



