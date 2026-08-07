La liga turca se ha convertido en uno de los destinos más atractivos para los jugadores durante el actual mercado de fichajes de verano, en medio de las grandes operaciones que han cerrado los clubes turcos y de los enormes salarios que ofrecen a las estrellas del fútbol.

Según Mike McGrath, del diario británico "Daily Telegraph", los grandes rendimientos económicos representan el principal factor de atracción de la liga turca.

El informe señaló que el traspaso de la estrella egipcia Mohamed Salah al Trabzonspor llegó después de meses en los que su nombre estuvo vinculado a la liga saudí, tras anunciarse su salida del Liverpool, aunque finalmente optó por vivir una nueva experiencia en Turquía.

Asimismo, apuntó que varias de las principales estrellas de la liga profesional saudí abandonaron sus clubes este verano tras finalizar sus contratos, entre ellas Riyad Mahrez, Georginio Wijnaldum y Chris Smalling, además de Jhon Durán, Marcelo Brozovic, Franck Kessié y Abdoulaye Doucouré.

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En cambio, los clubes turcos figuran entre los más activos del actual mercado de fichajes, incluso al compararlos con los clubes de la Premier League inglesa, ya que el Fenerbahçe fichó a Mason Greenwood y Nathan Aké, mientras que el Beşiktaş incorporó a Leandro Trossard procedente del Arsenal.

El informe indicó que el secreto del atractivo de la liga turca "reside en la naturaleza de los contratos económicos, ya que los salarios de los jugadores se pagan netos, es decir, después de deducir los impuestos, y no como salarios brutos antes de las retenciones fiscales".

Un salario descomunal

El "Daily Telegraph" señaló que Mohamed Salah percibirá al menos 14,5 millones de libras esterlinas como salario neto por temporada con el Trabzonspor, antes de sumar las primas, lo que hace que el valor de su contrato equivalga, según las estimaciones, a más de 500.000 libras esterlinas semanales si se compara con el sistema fiscal del Reino Unido.

El informe recogió las declaraciones de uno de los agentes de jugadores en Turquía, que afirmó: "En esencia, los jugadores reciben sus salarios netos y no asumen ninguna responsabilidad fiscal, porque el club se hace cargo del pago de los impuestos".

Concluyó indicando que Turquía no exime a los jugadores del impuesto sobre la renta, pero que los clubes pueden asumir esos impuestos dentro de los contratos de los jugadores, lo que otorga a la liga turca una gran ventaja en la competencia por las estrellas y la convierte en un rival directo de la liga saudí en cuanto al volumen de los salarios.