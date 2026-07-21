En medio de los rumores que lo vinculan con el Real Madrid... ¡un sonado escándalo golpea a Olise!

La estrella francesa del Bayern Múnich, Michael Olise, de 24 años, se enfrenta a una inesperada crisis personal tras su regreso de Estados Unidos, después de que una mujer alemana de origen marroquí revelara la existencia de una hija suya de 20 meses de edad, en medio de una disputa legal sobre la manutención y el pleno reconocimiento de la niña.

El diario alemán "Bild" publicó en su portada el testimonio de Fatima Zonbrisher, de 34 años, residente en Düsseldorf, quien afirmó que mantuvo una relación sentimental con el jugador hace 4 años, cuando este militaba en el club inglés Crystal Palace, y que se prolongó durante dos años antes de que descubriera su embarazo dos semanas después de su separación.

La prueba de paternidad, realizada en Múnich, confirmó que Olise es el padre de la niña Alia Nur, aunque Zonbrisher acusó al jugador de negarse a ver a su hija y a pagar una manutención adecuada, señalando que sus abogados ofrecieron en un principio solo 836 euros mensuales, para luego elevarlos a dos mil euros, sin que ella haya recibido cantidad alguna en la práctica desde hace dos años.

Zonbrisher declaró al periódico: "Me duele ver su dureza hacia su hija, pues no habla directamente conmigo, sino que envía a sus abogados, que le aconsejaron no ver a la niña; es más, uno de ellos me sugirió que le comprara ropa usada".

En contraste, el equipo legal de Olise negó estas acusaciones, asegurando que el jugador ofreció ayuda desde el principio y que sigue abierto a alcanzar un acuerdo amistoso, y reveló que Zonbrisher reclamó una manutención mensual de 60 mil euros ante los tribunales franceses, sin éxito, mientras que Olise ofreció pagar una cantidad que supera el máximo permitido legalmente en Alemania.

Este escándalo llega en un momento delicado para el centrocampista ofensivo, que fue el jugador con mayor número de asistencias en el Mundial 2026, mientras su nombre suena con fuerza en los pasillos del Real Madrid, que busca ficharlo para unirse a su amigo Kylian Mbappé en la capital española, lo que convierte esta revelación pública en un duro golpe para el jugador, conocido por su inclinación hacia la privacidad.