En medio de las negociaciones con el Real Madrid, el Leipzig emite un comunicado oficial sobre Diomandé

El club alemán Leipzig anunció la ausencia del joven extremo marfileño Yan Diomandé de la expedición del equipo rumbo al campamento de preparación en la ciudad austriaca de Saalfelden, debido a una infección, confirmando que se incorporará al equipo en cuanto se recupere.

El club añadió, en un comunicado oficial, que el noruego Antonio Nusa se sumará al campamento a mediados de la próxima semana, tras finalizar sus vacaciones, mientras que el portero húngaro Péter Gulácsi estará ausente por haber entrado en negociaciones con otro club, junto a Diomandé, que no viajará por enfermedad.

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Estos acontecimientos se producen en un momento en el que continúan las negociaciones entre el Leipzig y el Real Madrid sobre la incorporación de Diomandé al club español durante el actual periodo de fichajes de verano.

El periodista Florian Plettenberg, de la cadena «Sky Sport - Alemania», ya había confirmado anteriormente que el Real Madrid presiona para cerrar el fichaje durante el fin de semana, mientras que el jugador ha mostrado su clara voluntad de fichar por el Bernabéu, en medio de la continuidad de las conversaciones entre ambos clubes.

La cadena «Sky Sport - Alemania» había planteado una pregunta a Martín Demichelis, entrenador del Leipzig, que decía: «Yan Diomandé está enfermo. Ustedes volarán al campamento de entrenamiento a las 17:00. ¿Viajará Diomandé con el equipo? ¿Ese es el plan?».

Demichelis respondió: «Sé que es un gran tema. Yan está realmente enfermo. Ya veremos. Todavía no he hablado con el médico. Si está en buenas condiciones, debe venir con nosotros. Si está enfermo, está enfermo».



