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RodriGetty Images

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En medio de las negociaciones con el Barcelona, Rodri presenta una petición importante al City

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La operación del traspaso de Rodri, estrella del Manchester City, a las filas del Barcelona ha entrado en su fase final.

Hasta el momento, no existe un acuerdo entre el Barcelona y el Manchester City, pero todas las partes esperan alcanzar un pacto durante los próximos días, para que Rodri pueda dar el salto al Spotify Camp Nou.

Estaba previsto que las vacaciones del jugador terminaran este jueves, para incorporarse la mañana del viernes a los entrenamientos del Manchester City.

Sin embargo, el diario "Sport" aseguró que Rodri solicitó un permiso especial para no viajar a Inglaterra, con el fin de esperar hasta que concluyan las negociaciones entre ambos clubes.

El deseo de Rodri pasa por esperar al Barcelona, con la esperanza de que se resuelva la pequeña diferencia económica que aún queda entre los dos clubes, para comenzar a trabajar a las órdenes del entrenador Hansi Flick.

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El jugador considera que podría no acudir al entrenamiento, con el objetivo de dar a las negociaciones más tiempo hasta que todo quede cerrado, pero solo lo hará con el visto bueno del Manchester City; y si el club inglés no se lo permite, el jugador acudirá a los entrenamientos. 

De hecho, Rodri seguía en Madrid este jueves, y fue visto comiendo en el restaurante Casa Lampazas.

Enzo Maresca había asegurado que el jugador estaría en Manchester el viernes, pero Rodri espera conseguir ese permiso especial por parte de su club.

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