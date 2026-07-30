En medio de las especulaciones sobre Vinicius, el Arsenal aclara con un paso oficial su postura sobre los nuevos fichajes

El Arsenal dio un paso poco habitual al confirmar en un comunicado publicado en la web oficial del club que espera cerrar más fichajes durante el actual mercado de fichajes de verano.

El Arsenal ha sufrido un comienzo decepcionante en el mercado de fichajes de verano y, hasta ahora, solo ha podido incorporar al extremo internacional griego Christos Tzolis, considerado un sustituto real de Leandro Trossard, y al portero suplente Illan Meslier.

El Arsenal perdió ante el Chelsea en la carrera por fichar a Morgan Rogers, del Aston Villa, y hasta ahora se han sentido frustrados en sus intentos por cerrar el fichaje del capitán del Newcastle, Bruno Guimarães. Las especulaciones siguen rodeando la incorporación de Vinicius Junior, la estrella del Real Madrid, al club londinense, mientras que Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid y uno de los objetivos del Arsenal, prefiere fichar por el Barcelona.

Según el diario inglés "Metro", la web oficial del Arsenal publicó un artículo en el que repasaba el partido amistoso que se disputará el próximo sábado ante el Girona, y en un fragmento del mismo se decía: "Dos nuevos jugadores se han unido al grupo en la pretemporada —el portero Illan Meslier y el delantero Christos Tzolis— y se espera que firmen más antes de que finalice el mercado de fichajes".

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, añadió en una entrevista con la web oficial del club: "Están pasando muchas cosas. Todos conocemos el contexto de este mercado de fichajes".

Y señaló: "Desde los propietarios hasta la junta directiva, el director deportivo y yo, sabemos que queremos llevar a este club a un nivel diferente".

Y explicó: "Eso requerirá un mejor equipo y mejores individualidades. Hemos identificado nuestras carencias, las oportunidades de crecimiento y mejora, el desarrollo de nuestro estilo de juego y lo que hace falta para lograrlo".

Y continuó: "Esperamos poder empezar muy pronto a poner las cosas en marcha de una forma muy concreta".