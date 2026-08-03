El brasileño Vinicius Junior regresó este lunes a las filas del Real Madrid tras finalizar su participación con la selección de su país en el Mundial 2026, con vistas a comenzar los preparativos de la nueva temporada, en medio de una polémica continua sobre su futuro con el conjunto blanco.

El Real Madrid anunció en un comunicado médico a través de su página oficial que Vinicius Junior se incorporó a las filas del equipo tras su participación en el Mundial, cuando acudió esta mañana al hospital "Blua Sanitas Valdebebas" para someterse al reconocimiento médico, antes de completar su primera sesión de entrenamiento de cara a la nueva temporada 2026/27.

El regreso del extremo brasileño a los entrenamientos del Real Madrid se produce en medio de un clima de expectación en torno a su futuro, después de que su nombre se haya vinculado durante el último periodo con una posible salida hacia el Arsenal, que observa la situación del jugador y trató de explorar la posibilidad de ficharlo, y contactó con él a través del entrenador Mikel Arteta.

El Real Madrid se aferra a los servicios de Vinicius, en un momento en el que el asunto de la renovación del contrato del jugador sigue despertando un gran interés, lo que convierte su futuro en uno de los temas más destacados y seguidos durante el mercado de fichajes de verano.

Vinicius había aparecido durante su regreso al Real Madrid con una nueva imagen, después de someterse durante su periodo de vacaciones a una operación estética en el rostro, acaparando las miradas con su nuevo aspecto coincidiendo con su vuelta al conjunto blanco.

Tras superar las pruebas médicas y comenzar sus entrenamientos con el equipo, la afición del Real Madrid espera cómo se desarrollarán los próximos días, especialmente con la continuidad de la polémica sobre el futuro de una de las mayores estrellas del equipo y la posibilidad de que permanezca en el "Santiago Bernabéu" o se marche al Arsenal.

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