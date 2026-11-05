Mohamed Morad, coordinador de prensa de la selección absoluta de Egipto, anunció oficialmente su dimisión del cargo este jueves, tras cinco años en el cuerpo de comunicación de los Faraones, desde la etapa del entrenador portugués Carlos Queiroz hasta el actual cuerpo técnico dirigido por Hossam Hassan y su hermano Ibrahim.

La dimisión de Morad llega en un momento en el que rodea una situación de polémica al futuro de Hossam Hassan con la selección de Egipto, en el contexto de las desavenencias personales que han copado últimamente el escenario mediático entre el director técnico y su exesposa Dan Adam, en coincidencia con informaciones periodísticas que hablaron del inicio por parte de la federación de fútbol del estudio de opciones alternativas de cara a realizar un cambio al frente del cuerpo técnico, sin que hasta ahora se haya emitido una decisión oficial sobre la continuidad de Hossam Hassan o su salida.

Morad publicó un comunicado a través de su página oficial en la red social Facebook, en el que anunció su decisión de marcharse tras una larga reflexión, asegurando que hizo todo lo posible por ofrecer el aspecto comunicativo de la selección de una forma destacada a lo largo de los últimos años, pese a trabajar solo en numerosas citas importantes.

Mohamed Morad dijo: "Tras una larga reflexión, decidí dejar el cargo de coordinador de la selección absoluta de fútbol de Egipto después de cinco años, desde Queiroz hasta la etapa mejor, más importante y más exitosa con el capitán Hossam e Ibrahim Hassan, a quienes deseo el apoyo de los responsables en el próximo periodo si quieren construir una selección fuerte".

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Y añadió: "Intenté y me esforcé en la medida de mis posibilidades por ofrecer el aspecto comunicativo de la selección de forma destacada; estuve trabajando solo durante todos estos años, y los más importantes fueron la Copa Africana de Naciones en Marruecos, y el torneo más importante y mejor de mi carrera y de la carrera de la selección y de los egipcios, que es el Mundial, y recibir un reconocimiento de la FIFA por el trabajo comunicativo del torneo, y se envió un correo electrónico especial sobre este asunto, pese a trabajar solo, mientras que todas las demás selecciones contaban al menos con cuatro coordinadores de prensa".

Morad continuó dando las gracias a varios responsables que contribuyeron a su presencia en el cargo, diciendo: "Todo el éxito y el apoyo para la selección de Egipto y los gemelos, y doy las gracias a mucha gente que fue motivo de mi presencia en este lugar, entre ellos Ahmed Diab, Gamal Allam, Mohamed Yahya Lotfy, Walid El Attar, Ola El Shafei y Abdel Fattah Abdel Moneim; doy las gracias a la gente respetable de la junta directiva".

El ex coordinador de prensa de la selección de Egipto llamó la atención con un mensaje tajante dirigido a uno de los responsables dentro de la federación de fútbol, cerrando su comunicado así: "Una última cosa que le digo a la persona marginada en la federación de fútbol: yo llegué a mi puesto a tu pesar y me fui a mi antojo".