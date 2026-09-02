El mercado de fichajes de verano ha llegado a su fin y, tal como se esperaba en los últimos días de agosto, Julián Álvarez no ha abandonado las filas del Atlético de Madrid.

Álvarez tomó la decisión de quedarse en el estadio Metropolitano, y así se lo comunicó a Mateu Alemany, quien cerró el capítulo de la operación horas antes de que finalizara el periodo de fichajes.

El diario "Sport" señaló, citando a "Radio Marca", que el Atlético pedirá a su jugador argentino que ofrezca una disculpa pública a la afición, además de cambiar de agente.

Sin embargo, no parece que ninguna de las dos cosas vaya a ocurrir, dado que la puerta para un traspaso al Barcelona sigue abierta para Álvarez.

"Sport" apuntó que el Barcelona no ha renunciado a la incorporación de Álvarez, y que el objetivo ahora es volver a intentarlo el próximo mes de enero.

En invierno, el Barcelona seguirá contando con un margen en las normas del fair play financiero que oscila entre los 65 y los 70 millones de euros, lo que le permitiría cerrar el fichaje de Álvarez, e incluso contratar a un central, si el entrenador Hansi Flick considera que el equipo lo necesita finalmente.

Álvarez necesitará recuperar su mejor nivel para afrontar los silbidos que la afición del Atlético lanza contra él.

El diario recalcó: "Aunque Álvarez ofrezca grandes actuaciones o presente una disculpa pública, no será necesariamente suficiente para cambiar la postura de la afición del estadio Metropolitano, que ya ha emitido su veredicto sobre él y no dudará en lanzar silbidos en su contra cada vez que juegue en su propio campo".

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