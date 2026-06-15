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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

En medio de la celebración del Barcelona, Hamza Abdelkarim pasa a la historia de Egipto en el Mundial

H. Abdelkarim
Barcelona
Egipto
Belgium
World Cup
Egipto
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La joya de los faraones

Hamza Abdelkarim, jugador del Barcelona B y de la selección egipcia, hizo historia con los Faraones en el Mundial 2026.

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, le sustituyó a Mohamed Salah en el minuto 76 del partido contra Bélgica, este lunes en la primera jornada del Mundial.

Según Opta, con 18 años y 165 días se convirtió en el egipcio más joven en jugar un Mundial.

El Barcelona celebró el debut del jugador con una foto en su cuenta de «X», junto al mensaje: «Hamza Abdelkarim participó en el empate 1-1 entre Egipto y Bélgica en su debut en la Copa del Mundo».

Egipto comparte el Grupo G con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.

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