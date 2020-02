En medio de críticas, pero con el apoyo de Gattuso, Ospina se alista para su debut en Champions ante el Barcelona

El arquero cafetero fue suplente en toda la fase de grupos, pero se perfila para ser titular ante el poderoso equipo de Lionel Messi y compañía.

David Ospina vive unas de cal y otras de arena en el . El arquero de la Selección fue borrado la primera parte de la temporada del arco azzurri, pero con la llegada de Gennaro Gatusso se adueñó del puesto y ahora se perfila para hacer su debut en la ante el , en el cruce por los octavos de final.

El ex se ha ganado la confianza del DT napolitano gracias a su experiencia, sus espectaculares atajadas y la facilidad que tiene para salir jugando con el balón, sin embargo, hay sectores de la prensa, la hinchada y hasta viejas glorias del club que todavía no se convencen completamente de sus capacidades.

El último en apuntar contra el cafetero fue Bruno Giordano, ex futbolista de Napoli, quien jugó con Maradona entre 1985 y 1987. "No me convence Ospina. Gattuso apuesta por él por su mayor experiencia, pero en enero ante cometió un error grave", comentó el ídolo azzurri antes del duelo con el Barcelona, aunque también resaltó algunas cualidades. "Con el balón en los pies, tiene aptitudes para sacarlo jugado, algo que siempre le ha gustado al Napoli, incluso con Gattuso", sentenció.

Sin duda alguna, el cruce ante el Barça de Messi y compañía será un duro reto para el colombiano en su primer partido en Champions esta temporada, pero él es consciente de sus capacidades y saltará al campo con la mejor actitud y motivado para hacer un gran partido y acallar las críticas.

Además, no será la primera vez que Ospina se enfrente a este tipo de retos en su carrera. El paisa tiene dos Mundiales a cuestas y cuatro participaciones en la Champions League, una con el Napoli la temporada pasada (fue titular en 6 partidos), y otras tres con , equipo con el que incluso enfrentó al Barcelona, haciendo una destacada presentación más allá de la derrota 3-1 en el Camp Nou.

La posible formación del Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

La posible formación del Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Rakitic, Busquets, Vidal, De Jong; Messi, Griezmann