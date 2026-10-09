"A Hansi Flick le gustan los jugadores trabajadores, que se quedan en el gimnasio después del entrenamiento. Flick te exige mucho en los entrenamientos, en más de una sesión me mareé", recordó Víctor, que dejó el Barça en 2025 para marcharse al Sporting Braga, en Portugal, en el pódcast Què t'hi jugues! de la emisora española Cadena SER.

"Hay vídeos en los que se nos puede ver a mí y a Gavi (centrocampista del Barça, n. del r.) tumbados en el suelo con las piernas en alto", contó Víctor sobre su etapa en el Barcelona a las órdenes de Flick. Es sobradamente conocido que el técnico alemán concede una importancia muy especial a la absoluta élite física de sus estrellas. Solo así puede garantizar que todos los jugadores lleven al campo su contrapresión intensiva en carrera y fuerza.

"La fama que tiene de entrenador duro y exigente se corresponde plenamente con la realidad", subrayó Víctor, que en 2024/25 disputó 29 partidos en todas las competiciones con el Barcelona a las órdenes de Flick (dos goles). Todavía como revulsivo de lujo en el conjunto catalán, el jugador de 24 años es ahora titular fijo en Braga y un goleador importante. En la presente temporada, Víctor ya ha marcado cinco tantos en doce apariciones hasta el momento.

El FC Barcelona y Hansi Flick arrancaron de forma sobresaliente la temporada 2026/27

Flick, con contrato en el Camp Nou hasta 2028, está teniendo mientras tanto mucho éxito con el Barça. Las dos temporadas de LaLiga disputadas hasta ahora bajo el mando del exseleccionador nacional terminaron con los azulgrana como campeones de España, y el arranque del curso actual fue sobresaliente, con siete victorias en los siete primeros partidos, incluidos unos contundentes 31 goles.

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Barcelona lidera así la clasificación con autoridad, y el inicio en la Champions League también fue exitoso con un claro 5:1 ante el Feyenoord de Róterdam. En la segunda jornada de la fase de liga de la Champions, el equipo de Flick visitará el próximo martes al campeón turco, el Galatasaray; antes, el Barça jugará el sábado en LaLiga contra el Getafe.