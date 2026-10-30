En lugar de Arabia Saudí: Marruecos acapara los focos al acoger un evento deportivo mundial

El Reino de Marruecos se prepara para acoger la 49ª edición del Rally Dakar, uno de los eventos deportivos mundiales más destacados e importantes en las carreras de automóviles y motocicletas, después de que el comité organizador anunciara la elección de Marruecos y Portugal para albergar las competiciones de la prueba, prevista para celebrarse durante el mes de enero de 2027.

Según el programa anunciado por el comité organizador, las competiciones del rally arrancarán el 9 de enero desde la ciudad portuguesa de Loulé - Faro, antes de que los participantes se trasladen a territorio marroquí para continuar el desafío a través de 11 etapas, hasta llegar a la línea de meta en la ciudad de Marrakech el 23 de enero, en un regreso de Marruecos al primer plano de este acontecimiento deportivo mundial que cuenta con un amplio seguimiento por parte de los aficionados a las carreras de resistencia de todo el mundo.

Se espera que el rally regrese a Arabia Saudí en 2028, coincidiendo con la celebración de su 50ª edición.