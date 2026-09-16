«Espectacular. En los primeros partidos pensé: guau», dijo Díaz en una entrevista con Sky. «Me ha sorprendido mucho, tiene un potencial enorme». Brown se marchó en verano del Eintracht de Fráncfort a Múnich por 50 millones de euros y hasta ahora ha destacado también, sobre todo, por su versatilidad.

Debido a la escasez de efectivos, el entrenador Vincent Kompany utilizó al lateral izquierdo de 23 años tanto en la Supercopa contra el Borussia Dortmund como ante el VfB Stuttgart y el FC Schalke 04 en el centro del campo ofensivo, antes de que regresara recientemente a su posición habitual. «Esta flexibilidad nos aporta una gran ventaja. Hemos incorporado a un jugador fantástico. Sin duda, nos hará mejores», dijo Díaz.

Al margen de Brown, el Bayern también fichó este verano a Ismael Saibari. Llegó procedente del PSV Eindhoven y también costó 50 millones de euros. «Es un buen chico y, por suerte, habla español. Es muy importante tener aquí a alguien con quien pueda hablar en mi idioma», dijo Díaz.

Luis Díaz tiene problemas con el idioma alemán en el Bayern

Incluso un año después de su llegada del Liverpool al Bayern, el colombiano de 29 años sigue lidiando, según sus propias palabras, con la barrera del idioma. «El idioma es sin duda una de las pocas cosas con las que me cuesta lidiar», dijo. «Adaptarse a eso no es tan fácil. Pero, por lo demás, no puedo quejarme de nada. La ciudad es increíble. Aquí se pueden hacer muchísimas cosas bonitas cuando se tiene tiempo. Soy muy feliz aquí».

El Bayern arrancó con éxito la nueva temporada con cinco victorias y un empate en sus seis primeros partidos oficiales. Díaz suma hasta ahora un gol esta temporada; recientemente desaprovechó algunas buenas ocasiones. «Estoy buscando mi mejor versión y pronto la encontraré», aseguró. «Creo que en el próximo partido llegará ese gol». El viernes, el Bayern recibe al Union Berlin en el Allianz Arena antes de que llegue un parón de selecciones.