En los momentos más oscuros: Buffon rechaza el proyecto para salvar a la selección de Italia

Gianluigi Buffon dio un fuerte golpe a la Federación Italiana de Fútbol, después de decidir rechazar una oferta para regresar al cuerpo técnico de la selección absoluta, en un momento en el que la Azzurra vive uno de sus periodos más oscuros de la historia.

El diario "La Gazzetta dello Sport" reveló que Paolo Maldini, director técnico de la Federación Italiana, contactó directamente con Buffon y le ofreció un puesto operativo dentro del proyecto "Club Italia", la entidad responsable de supervisar todas las selecciones nacionales.

Maldini apostaba por la popularidad de Buffon y su enorme experiencia, al ser el jugador que más veces ha vestido la camiseta de Italia en la historia y el último guardameta coronado con la Copa del Mundo, además de su profundo conocimiento de la generación actual, para liderar la etapa de reconstrucción tras el desastre de la eliminación en la repesca clasificatoria para el Mundial ante Bosnia y Herzegovina.

Buffon había ocupado anteriormente el cargo de coordinador de la selección italiana, antes de dimitir junto al entrenador Gennaro Gattuso y al presidente de la Federación, Gabriele Gravina, tras el fracaso en clasificarse para la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva el pasado mes de marzo.

Y a pesar de que la leyenda italiana estudió la oferta con seriedad, informó a Maldini de que el momento no era el adecuado para regresar, prefiriendo mantenerse alejado del fútbol desde su salida el pasado mes de abril, y dedicarse a su familia y completar sus estudios de cara a un futuro directivo.