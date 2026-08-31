En los momentos decisivos: el Barcelona cierra un nuevo fichaje procedente de la Bundesliga

El FC Barcelona ha cerrado su acuerdo para fichar al joven centrocampista alemán Mirza Katovic, procedente del Stuttgart en calidad de cedido, para incorporarse a las filas del Barcelona Atlètic dentro del plan del club de reforzar al filial con jóvenes talentos con proyección.

Según la emisora "Cadena SER", la operación incluye una opción de compra del contrato de Katovic tras el final del periodo de cesión, quedando la activación de esta cláusula ligada a que el jugador cumpla una serie de objetivos deportivos acordados entre ambos clubes, mientras que el valor de la opción de compra asciende a 3,5 millones de euros, según Fabrizio Romano, experto en fichajes en Europa.

Katovic tiene 18 años y destaca por su capacidad para jugar entre líneas, además de su calidad en el trato del balón, la precisión en el pase y la capacidad para progresar con él, características que llevaron al Barcelona a moverse para hacerse con sus servicios y darle la oportunidad de continuar su desarrollo en un nuevo entorno competitivo.

El jugador del Stuttgart afrontará su primera experiencia con el Barcelona Atlètic durante una temporada en calidad de cedido, conservando el club catalán la posibilidad de retenerlo de forma definitiva si cumple los objetivos deportivos fijados en el acuerdo.

El fichaje de Katovic se enmarca en la estrategia del Barcelona Atlètic basada en combinar a los jugadores que ascienden desde la academia de La Masia con los jóvenes talentos procedentes de distintos mercados futbolísticos, con el objetivo de construir un filial capaz de desarrollar elementos que puedan llegar en el futuro al primer equipo.