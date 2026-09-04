El Al-Hilal continuó ampliando su liderato en la Roshn Saudi League, después de imponerse en el derbi de Riad ante su vecino el Al-Shabab, en la primera noche del recién llegado brasileño Gabriel Martinelli.

El Al-Hilal venció al Al-Shabab por 2-0, en el partido que enfrentó a ambos hoy viernes en el estadio SHG Arena, en la quinta jornada de la Roshn League.

El centrocampista serbio Sergej Milinkovic-Savic abrió el marcador para el Al-Hilal en el minuto 53 del encuentro, tras convertir en gol un centro raso del lateral Mohammed Al-Mahzari.

El centrocampista portugués Rúben Neves amplió la ventaja del "Zaeem" en el minuto 87 del encuentro, mediante un penalti que ejecutó con un potente disparo raso a la izquierda del guardameta.

El partido contó con la participación del delantero inglés Ollie Watkins como titular por primera vez tras su fichaje procedente del Aston Villa, después de haber participado como suplente durante la victoria por 3-0 sobre el Al-Ahli, el pasado martes, en la tercera jornada.

Por su parte, el otro recién llegado, el brasileño Gabriel Martinelli, participó como suplente en el minuto 67 del encuentro, en lugar de Sultan Mandash, apenas 24 horas después de anunciarse su fichaje procedente del Arsenal.

La victoria fue la quinta consecutiva del Al-Hilal en el inicio de la nueva temporada de la Roshn League, con lo que eleva su cuenta a 15 puntos, con los que ocupa el liderato de la tabla de clasificación, a 3 puntos de ventaja sobre el Al-Nassr, que disputa un difícil clásico ante el Al-Ittihad mañana sábado.

Por su parte, el Al-Shabab sufrió su segunda derrota en la temporada actual, sin lograr ninguna victoria en 5 partidos, con lo que se queda estancado en 3 puntos, con los que ocupa el decimotercer puesto de la tabla de clasificación.