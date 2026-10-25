En la prensa inglesa: Xabi Alonso pierde la confianza de la afición del Chelsea

Las críticas hacia el entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, se incrementaron tras la sorprendente derrota en casa frente al Tottenham (2-0), ayer sábado, en el marco de la octava jornada de la Premier League.

En este sentido, Kieran Gill, periodista del "Daily Mail" británico, considera que Alonso carga con una gran responsabilidad por la derrota del Chelsea ante el Tottenham Hotspur, debido a su enfoque táctico negativo que careció de iniciativa e inventiva, al estimar que el equipo no puede competir por el título de la Premier League a menos que muestre una personalidad más fuerte en los grandes partidos.

Gill señaló que el Chelsea no pareció cerca de la victoria, pese a su sólido historial ante el Tottenham en Stamford Bridge, ya que el conjunto londinense visitante solo ha logrado una victoria en sus últimas 34 visitas al feudo de su rival en la Premier League.

El autor consideró que la dependencia del Chelsea de una posesión limitada y de pases sin peligro hizo que su rendimiento fuera decepcionante y debilitó el crédito de Alonso ante la afición.

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Gill también criticó la actitud de Cole Palmer, que fue expulsado tras recibir una segunda amonestación, al considerar que su comportamiento trajo a la memoria los problemas de disciplina que sufrió el Chelsea la temporada pasada.

El artículo abordó el impacto de la ausencia de João Pedro por lesión, señalando que la forma en que Alonso gestionó su baja planteó dudas sobre la profundidad del equipo y sus opciones ofensivas, especialmente al no aportar Geovany Quenda el añadido requerido.

Por el contrario, Gill estimó que el brillo de Nicolas Jackson con el Aston Villa, con dos goles marcados ante el Manchester City, puso de relieve la carencia en el Chelsea de un recambio ofensivo capaz de compensar las ausencias.

El autor criticó asimismo el manejo del balón parado, después de que el Tottenham marcara su primer gol tras un saque de esquina que el joven portero Mike Penders no acertó a despejar, pese a haber detenido varios intentos durante el partido. Señaló que el portero sigue siendo propenso a los errores, pero necesita apoyo hasta el regreso de Emiliano Martínez.

Gill cerró sus críticas destacando la persistencia de los problemas defensivos del Chelsea, después de que el equipo sufriera para contener a Mathys Tel, autor del segundo gol del Tottenham, al considerar que Alonso afronta desafíos que van más allá de sus planteamientos tácticos, pero que no lo eximen de la responsabilidad de ofrecer un rendimiento más fuerte y eficaz.



