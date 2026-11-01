En la prensa catalana: ¿por qué no se rebela Raphinha contra el "agravio" de Ancelotti?

Alfredo Martínez, periodista deportivo y comentarista de fútbol de la emisora española "Onda Cero", lanzó un ataque contra Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, por su gestión de Raphinha y por sus reiteradas convocatorias pese a las lesiones que ha sufrido el jugador durante los parones internacionales, al considerar que la actuación del técnico italiano desde que asumió el mando de Brasil ha perjudicado notablemente al Barcelona.

Martínez afirmó, en un artículo publicado hoy domingo en el diario catalán "Sport", que la cuestión no tiene que ver con el gran pasado madridista de Ancelotti ni con su estrecha vinculación con el Real Madrid durante muchos años, sino con los hechos y los números desde que asumió el mando de la selección brasileña, explicando que Raphinha ha regresado lesionado en las tres últimas ocasiones en las que se ha incorporado a la selección de su país.

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El autor señaló que la convocatoria de Raphinha el pasado abril, antes del Mundial, le costó al Barcelona su ausencia en las eliminatorias ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey y en la Liga de Campeones, antes de que el jugador regresara del Mundial también lesionado.

Añadió que Raphinha, que ofrecía un rendimiento extraordinario y acaparaba el protagonismo como goleador y gran estrella de la Liga española antes del primer parón internacional de esta temporada, volvió a lesionarse y no ha podido disputar un partido completo desde su regreso.

"¿Por qué no se rebela?"

Martínez no eximió de responsabilidad al delantero del Barcelona, aunque en menor grado, al considerar que es uno de los líderes de la selección brasileña y que se supone que tiene influencia ante Ancelotti y una vía de comunicación directa con él, lo que le permitiría dejar claro que su convocatoria en este momento le perjudica a nivel deportivo y de imagen con el club que le paga el salario.

Afirmó que los socios y seguidores del Barcelona están muy enfadados y no entienden por qué Raphinha no intenta rebelarse ante este agravio, antes de añadir: "Pido disculpas al capitán Raphinha, pues lo admiro y creo que es un jugador enorme que ofrece un rendimiento extraordinario con el Barcelona, pero quizá podría hacer algo más justo hacia el club que le paga el salario, sobre todo cuando la selección brasileña solo disputa partidos amistosos".

Por otra parte, Martínez comprendió el deseo de Ancelotti de convocar a los mejores elementos disponibles y de sacar de ellos el máximo rendimiento, pero insistió en que los partidos amistosos, precisamente, deberían ser una oportunidad para que el técnico italiano observe a nuevos talentos.

El autor abordó también la convocatoria de Vinicius Junior, al considerar que su situación es diferente, porque atraviesa un bajón de rendimiento y necesita disputar algunos minutos, sobre todo porque está sancionado hasta finales de noviembre, por lo que la convocatoria beneficia al jugador madridista.

"Doble rasero"

Martínez también criticó el "doble rasero" en el trato a los clubes brasileños, señalando que Ancelotti no convocó a ningún jugador del Palmeiras, a petición de la Confederación Brasileña, debido a la implicación del equipo en las competiciones de la liga local y en la final de la Copa Libertadores.

Y se preguntó: "¿Acaso el Barcelona no estaba disputando media temporada el pasado abril, cuando jugó las eliminatorias de la Copa del Rey, incluida la semifinal ante el Atlético de Madrid, así como los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el mismo equipo?".

Martínez concluyó llamando a la intervención de la FIFA y de los organismos internacionales para limitar las convocatorias de jugadores durante los periodos de partidos amistosos, al considerar que su incorporación a sus selecciones para el Mundial, las eliminatorias y la Copa América es comprensible, pese a la gran cantidad de partidos, "pero viajar al otro lado del mundo para disputar concentraciones y partidos amistosos ante rivales poco habituales, con los largos desplazamientos y el desgaste físico que ello conlleva en plena temporada de clubes, es algo que no debería mantenerse", según sus palabras.