En la noche del regreso de Mourinho, el Barcelona prepara un cuadro especial para el Clásico

El estadio Spotify Camp Nou se prepara para albergar el esperado Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, el domingo, en un ambiente festivo muy especial, ya que el club catalán planea organizar un gran mosaico de aficionados antes del inicio del partido.

Este Clásico marca el regreso de Mourinho al "Spotify Camp Nou" por primera vez durante su segunda etapa con el conjunto blanco.

Según el diario español "Marca", el Barcelona tiene previsto desvelar los detalles de este mosaico, en el marco del empeño del club por mantener el factor sorpresa, ya que aún no se conocen los rasgos de la exhibición de los aficionados que adornará las gradas del estadio.

El Barcelona abrirá la décima jornada de LaLiga con un mosaico de aficionados en las gradas del estadio Spotify Camp Nou, en una estampa que el club catalán ha acostumbrado a ofrecer en las grandes ocasiones.

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La temporada pasada, en el primer enfrentamiento ante el Real Madrid tras el regreso al estadio una vez concluidas las obras de reforma en el feudo del equipo, en la zona de Les Corts, se vieron el escudo del Barcelona y la frase "Força Barça" en gran parte de la primera y la segunda grada, a través de miles de cartulinas de color azul y granate, siendo esta la frase más habitual en los mosaicos de los aficionados del equipo catalán.

El Barcelona desea engalanar su estadio con la mejor imagen durante el enfrentamiento del domingo, de gran importancia para el equipo, que busca confirmar que su derrota ante el París Saint-Germain en la Liga de Campeones no fue más que un tropiezo pasajero.

El club espera que los jugadores del técnico Hansi Flick, nada más pisar el terreno de juego del estadio catalán, sientan el entusiasmo y el apoyo de la afición, y que comprendan lo especial que son los enfrentamientos del Clásico.

Un ambiente excepcional y unos ingresos récord previstos

El ambiente excepcional en el estadio Spotify Camp Nou no se limitará al mosaico de los aficionados, ya que también se espera una gran asistencia de público durante el esperado enfrentamiento.

El Clásico de la temporada pasada, disputado el 10 de mayo, registró la asistencia de 62.213 espectadores en las gradas, lo que contribuyó a que el Barcelona lograra unos ingresos récord por la venta de entradas, que alcanzaron los 16,5 millones de euros.

Los responsables del club catalán se muestran optimistas respecto a su capacidad para lograr mayores ingresos durante la presente temporada, dado que el precio de las entradas se basa en un sistema de precios variables, según el cual los precios suben a medida que aumenta la demanda, que registra niveles muy elevados.