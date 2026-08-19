La afición del club Al-Qadisiyah recibió numerosas sorpresas agradables este miércoles 19 de agosto, la más destacada de ellas el fichaje del centrocampista neerlandés Tijjani Reijnders, procedente del Manchester City.

Sin embargo, Reijnders no fue la única sorpresa agradable para los aficionados del Al-Qadisiyah, ya que el diario saudí "Al-Riyadhiah" reveló que el estadio Aramco, que albergará los partidos del equipo, está cerca de estar listo.

El diario aclaró que se ha completado el traslado e instalación del césped del estadio, empleando las tecnologías más avanzadas especializadas en la ejecución de campos deportivos de nivel mundial, para que esté listo para acoger los partidos.

La capacidad del estadio Aramco alcanza cerca de 47.000 espectadores, destinada a todos los públicos, con instalaciones de hospitalidad de última generación y servicios digitales que facilitan el acceso y el desplazamiento dentro del estadio.

Se puede acceder al estadio a través de 15 puertas interiores, respaldadas por sistemas inteligentes de gestión de multitudes, además de soluciones avanzadas para organizar el movimiento de los aficionados y reducir las aglomeraciones antes y después de los eventos.

El diario también reveló algunas de las tecnologías empleadas en los estadios europeos, como el césped del campo equipado con un sistema de absorción del agua de lluvia, que acelera su drenaje y reduce su impacto negativo durante los partidos.

El estadio incluye asimismo un sistema de ventilación conectado al sistema de climatización, cuya capacidad alcanza las 22.500 toneladas de refrigeración que cubren todos los rincones del estadio.

Además, la calibración del flujo de aire en el estadio Aramco se realizó con precisión durante las fases de diseño, empleando tecnologías avanzadas de simulación, para garantizar los más altos niveles de confort y eficiencia, incluso en las condiciones climáticas más adversas.

El Al-Qadisiyah busca proporcionar todas las condiciones adecuadas para lograr los mejores resultados posibles, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo participará en la Liga de Campeones de Asia de Élite por primera vez en su historia.