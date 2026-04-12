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FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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En la noche de la fuga... Yamaal acaba con la leyenda del Real Madrid

Barcelona vs Espanyol
Barcelona
Espanyol
Primera División
R. Gonzalez
España

El talentoso español sigue batiendo récords

El Barcelona amplió su ventaja en La Liga al vencer 4-1 al Espanyol en la jornada 31, y ahora lidera con 9 puntos sobre el Real Madrid.

Además, Lamine Yamal hizo historia al convertirse en el jugador más joven de La Liga en llegar a 100 partidos, con 18 años y 272 días, superando el récord de Raúl González. (19 años y 284 días).

Sobre el campo, el Barça dominó desde el inicio: Ferran Torres abrió el marcador en el 9’ y repitió en el 25’. El Espanyol recortó por medio de Pol Lozano en el 56’.

Antes del final, Yamal marcó el tercero (87’) y Marcus Rashford cerró la cuenta (89’), dejando al Barça a un paso del título y al Espanyol con 38 puntos en la tabla.

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