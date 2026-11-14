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Portugal v Denmark - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD5Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

En la noche de la despedida de Ronaldo, Portugal encaja la peor derrota de su historia como local

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Portugal sufrió una de sus peores derrotas de la historia al caer ante su visitante Dinamarca (4-1), la noche de este sábado en el estadio Municipal de Braga, en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

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Las redes de la selección lusa encajaron 4 goles en un mismo partido por primera vez desde la derrota ante Alemania (4-2) en la Eurocopa el 19 de junio de 2021.

Lo más duro es que la selección portuguesa se vio por debajo con una diferencia de 4 goles durante un partido oficial en su propio estadio, por primera vez en su historia, antes de que Bernardo Silva marcara un gol tardío con el que recortó el marcador a (1-4).

La última vez que Portugal encajó 4 goles en su estadio se remonta al 3 de septiembre de 2010, cuando empató con Chipre por (4-4) en la ciudad de Guimarães.

Pero la derrota ante Dinamarca trajo consigo otro dato negativo, pues es la mayor derrota que ha sufrido la selección portuguesa en casa en un partido oficial a lo largo de la historia.

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Asimismo, este resultado representa la mayor derrota de Portugal desde su caída ante Países Bajos por tres goles a cero en un partido amistoso el 26 de junio de 2018.

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La selección danesa impuso su superioridad sobre los anfitriones en la segunda parte, después de que Pierre-Emile Højbjerg abriera el marcador de penalti en el minuto 43, tras una mano de Rúben Dias, antes de que Rasmus Højlund doblara el marcador en el minuto 50, para luego volver el propio jugador a añadir el tercer gol 7 minutos después.

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El sufrimiento de Portugal continuó, ya que Joachim Andersen marcó el cuarto gol de Dinamarca en el minuto 75, poniendo a los anfitriones ante una desventaja histórica de cuatro goles en un partido oficial en su estadio, antes de que Bernardo Silva, jugador del Real Madrid, lograra el gol del honor en el tercer minuto del tiempo añadido.

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La derrota llegó en el primer partido de Portugal tras el anuncio de la retirada internacional de Cristiano Ronaldo, lo que convirtió la noche que presenció el homenaje al excapitán de la selección en una velada difícil para el equipo y su afición.

Los jugadores de Portugal vistieron la camiseta número 7 en homenaje a Ronaldo antes del inicio del partido, y las gradas también fueron testigo de gestos de reconocimiento a su trayectoria con la selección.

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Ronaldo había puesto fin a su carrera internacional tras disputar 234 partidos y marcar 146 goles, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de la selección portuguesa, además de llevarla a conquistar el título de la Eurocopa en 2016 y la Liga de Naciones de la UEFA en dos ocasiones, en 2019 y 2025.

A pesar de la abultada derrota, la selección portuguesa no perdió el liderato del Grupo 4 del Nivel 1 de la Liga de Naciones de la UEFA, ya que había asegurado su clasificación a los cuartos de final antes de este enfrentamiento, y mantuvo su casillero en 12 puntos, mientras que la selección danesa elevó su cuenta a 9 puntos, manteniendo vivas sus opciones antes de la última jornada.

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A Portugal le espera el enfrentamiento ante Gales en la jornada final, mientras que Dinamarca jugará ante Noruega, en dos partidos que decidirán la identidad del otro clasificado del grupo.

Pero la derrota ante Dinamarca será una destacada estación negativa en el inicio de la etapa posterior a Ronaldo, después de haber dejado al descubierto las grandes dificultades defensivas que afrontó la selección portuguesa ante un rival que aprovechó sus ocasiones con gran eficacia.

Escrito porMuhammad Sharaf Eldeen

Editor jefe de turno

Resumen Profesional

Periodista egipcio multidisciplinario, comprometido con ofrecer a los lectores una visión periodística integral y precisa. Cuento con más de 13 años de experiencia en medios impresos y audiovisuales, habiendo colaborado en algunos de los periódicos, plataformas digitales y canales de televisión más importantes de Egipto y el mundo árabe. Desde abril de 2017, me desempeño como Jefe de Turno (Shift Manager) y Editor de Mesa (Desk Editor) en Kooora, el portal de noticias deportivas líder en el mundo árabe, donde tengo el honor de trabajar con un equipo de élite de profesionales.

Me apasiona redactar artículos y análisis deportivos lógicos y accesibles —evitando tecnicismos innecesarios—, manteniendo siempre los más altos estándares de rigor y objetividad. Creo firmemente que las preferencias personales no deben influir en la labor periodística; la información es una responsabilidad y la integridad es la ética suprema de nuestra profesión.

Trayectoria Personal y Filosofía Futbolística

Mi historia con el fútbol comenzó a los cinco años, inspirado por la pasión de mi familia durante el Mundial de 1994. Desde entonces, el fútbol se convirtió en una parte esencial de mi vida, tanto practicándolo como analizándolo.

Uno de mis recuerdos futbolísticos más formativos de la infancia es la histórica final de la UEFA Champions League entre el Bayern de Múnich y el Manchester United en el Camp Nou, el 26 de mayo de 1999. Aquella noche, la remontada épica de los "Red Devils" marcó el inicio de mi lealtad de por vida al gigante alemán, que sigue ocupando un lugar privilegiado en mi corazón.

Áreas de Especialización

Gracias a mi trayectoria en diversos sectores de la comunicación, me especializo en:

Historia del Fútbol: Amplio conocimiento de la historia del fútbol europeo y alemán.

Análisis Táctico: Predicción de escenarios de partidos y análisis de sistemas de juego.

Scouting: Capacidad para identificar jóvenes talentos y analizar su potencial técnico.

Hitos y Momentos Destacados

Guardo numerosos recuerdos felices en el fútbol, pero el más significativo a nivel internacional fue la coronación del Bayern de Múnich en la Champions League de 2001 frente al Valencia, lo que supuso mi primera gran alegría continental con el club.

Mi Once Ideal Histórico:

Portero: Manuel Neuer.

Defensa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Mediocampo: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Delantera: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (El Fenómeno).

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