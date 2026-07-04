En la fase final del Mundial, Egipto y Marruecos representan a árabes y africanos ante el dominio europeo y la ausencia asiática

Tras 72 partidos de una fase de grupos histórica y una emocionante ronda de 32, ya están definidas las 16 selecciones que avanzan a los octavos de final del Mundial 2026.

Los 16 equipos se reparten así: Europa (6), Sudamérica (3), CONCACAF (3), África (2) y Asia (0).

Canadá abrió la lista de clasificados con una victoria in extremis sobre Sudáfrica (1-0), mientras que Brasil remontó un gol en contra ante una tenaz Japón para llevarse la victoria en el minuto 96.

Francia, la gran favorita, goleó a Suecia, y México venció a Ecuador, manteniendo vivas las ilusiones de las tres anfitrionas.

Inglaterra sufrió para remontar a la República Democrática del Congo (2-1), y la mayor sorpresa llegó en el Alemania-Paraguay, que acabó 0-0 tras 90 minutos, se alargó en la prórroga y se resolvió en los penaltis a favor de Paraguay.

Marruecos eliminó a Holanda en penaltis, igual que Egipto a Australia.

Senegal ganaba 2-0 ante Bélgica hasta el minuto 86, cuando Lukaku y Tielemans lideraron una remontada espectacular, hasta que, en el 118, el VAR concedió un penalti a Bélgica tras una entrada de Camara sobre Tielemans, eliminando a los Diablos Rojos. En la siguiente ronda se medirán a Estados Unidos, que batió a Bosnia y Herzegovina.

España goleó 3-0 a Austria y se medirá a Portugal, que superó a Croacia, en un vibrante derbi ibérico.

Argelia cayó 2-0 ante Suiza, Argentina eliminó a Cabo Verde y Ghana perdió 1-0 con Colombia.

Los octavos de final arrancan hoy: Canadá-Marruecos y Paraguay-Francia. Mañana juegan Brasil-Noruega y México-Inglaterra.

El lunes se disputarán Portugal-España y Estados Unidos-Bélgica; el martes cerrarán Egipto-Argentina y Suiza-Colombia.