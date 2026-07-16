La selección francesa aún resiente la dolorosa derrota 2-0 ante España en la semifinal del Mundial 2026.

El equipo galo, favorito tras su buen Mundial, ofreció una actuación discreta ante una España que dominó los 90 minutos.

Ahora prepara el duelo del domingo por el tercer puesto contra Inglaterra, pero la decepción domina la concentración francesa.

Un miembro del cuerpo técnico declaró a «L'Équipe»: «¿Creéis que quieren jugar este partido? Por supuesto que no, este equipo ha venido aquí con otro objetivo».

Otro añadió: «Les repugna tener que jugar».

Según Foot Mercato, citando a L’Équipe, tras la derrota varios jugadores no durmieron y volvieron a ver el partido, lo que agravó su decepción.

Kylian Mbappé fue el más afectado, según fuentes del periódico, y un miembro de la delegación francesa declaró: «Todos están muy dolidos, pero creo que Kylian es el que más lo está».

Ni el discurso del seleccionador Didier Deschamps ni la empatía del cuerpo técnico lograron animarlo. Aunque el duelo contra Inglaterra sigue siendo importante para la estrella del Real Madrid, que compite con Lionel Messi por el título de máximo goleador (ocho goles cada uno), en su mente el Mundial ya terminó.

Según L’Équipe, Mbappé no entendió por qué no se siguieron las instrucciones en la segunda parte contra España, sobre todo tras la indicación de Deschamps de jugar de forma individual para evitar la presión.

Ousmane Dembélé, otro de los que firmó un mal partido, se frustró por la falta de apoyo al presionar al portador del balón.

Para Didier Deschamps, el problema fue otro: el equipo francés careció de precisión técnica durante todo el partido, mientras que España impuso su estilo con claridad.