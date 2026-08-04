Los candidatos a la presidencia de la Federación Saudí de Fútbol tendrán que superar una prueba de inglés para poder continuar su competición por suceder a Yasser Al Misehal, el expresidente, durante los próximos cuatro años.

La Federación Saudí de Fútbol había cerrado el plazo de candidaturas para sus elecciones a las cinco de la tarde del pasado sábado, y las elecciones se celebrarán de forma oficial el día 30 de agosto en curso, tras completar algunos trámites.

El primero de estos trámites lo reveló el periódico saudí "Al Jazirah", y está relacionado con la superación de una prueba de inglés por parte de todos los candidatos al puesto de presidente.

El periódico explicó que la Federación Saudí de Fútbol ya ha convocado a todos los candidatos a su presidencia para someterse a una prueba de inglés, que tendrá lugar mañana miércoles en la capital saudí, Riad.

La convocatoria incluyó a todos los candidatos, tanto a los que acudieron en persona a presentar la solicitud de candidatura, y fueron examinados en ese momento, como a los que no acudieron en persona y enviaron a un representante, y no fueron examinados.

La lista final de candidatos a la presidencia de la Federación Saudí de Fútbol incluyó a cinco personas, encabezadas por Khaled Al Ghamdi, expresidente del club Al Ahli.

La lista también incluyó a Hatem Khaimi, Bader Al Rezaiza, Turki Al Dabaan y Ahmed Al Wadai, esto tras la retirada de Dawoud Al Muqrin y Muaid Al Shehri, miembro de la Federación Saudí de Fútbol anteriormente.

Cabe recordar que Yasser Al Misehal dimitió de su cargo como presidente de la Federación Saudí de Fútbol, tras el fracaso de la selección saudí en superar la fase de grupos en la Copa del Mundo 2026, donde quedó última en el Grupo Ocho con dos puntos.