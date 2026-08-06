La estrella egipcia Mohamed Salah completó todos los trámites de su traspaso al club turco Trabzonspor, para comenzar oficialmente un nuevo capítulo en su carrera futbolística, después de que el club anunciara su incorporación tras superar con éxito el reconocimiento médico.

La leyenda del Liverpool recibió un recibimiento excepcional por parte de la afición desde el momento de su llegada a Turquía, donde miles de personas se congregaron en el aeropuerto y luego lo acompañaron hasta la sede del reconocimiento médico, antes de que las muestras de bienvenida continuaran a lo largo de todo el día, en una escena que reflejó la magnitud de la popularidad de la que goza la estrella egipcia, quien por su parte se preocupó por interactuar con los aficionados.





La cuenta oficial del Trabzonspor publicó imágenes de la ceremonia de firma del contrato, que se celebró con la presencia del presidente del club, Ertuğrul Doğan, donde Salah firmó un contrato que se extiende por dos temporadas, convirtiéndose oficialmente en uno de los fichajes más destacados del club en los últimos años.









Según los detalles económicos, Salah percibirá un salario anual de 17 millones de euros, además de una cláusula de marketing que le otorga el 20% de los ingresos por la venta de los productos que lleven su nombre o su imagen, en un paso que refleja el gran valor comercial que representa el jugador.

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Salah había entrado en negociaciones con el Beşiktaş turco durante el actual periodo de fichajes de verano, pero la operación no se concretó debido a las discrepancias en los aspectos económicos, antes de que el Trabzonspor lograra cerrar el acuerdo y culminar uno de los mayores fichajes del mercado.