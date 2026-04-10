En imágenes: Las estrellas del Bayern sorprenden a Kompany tras el partido contra el Real Madrid

Tras ganar 2-1 al Real Madrid en la ida de cuartos de la Liga de Campeones, los jugadores del Bayern Múnich sorprendieron a su entrenador, Vincent Kompany.

El encuentro de ida se jugó en el Santiago Bernabéu; la vuelta será el miércoles en el Allianz Arena.

La cuenta oficial del Bayern en X publicó fotos de la reunión técnica con el mensaje: «Fiesta sorpresa para Vincent Kompany».

El mensaje añadía: «Los jugadores, el presidente Herbert Hainer y la directiva le organizaron una fiesta sorpresa por su cumpleaños».





Tras el partido, el técnico comparó el triunfo con la primera parte de un encuentro largo y afirmó: «No hay tiempo para grandes celebraciones; debemos prepararnos para la ronda decisiva en el Allianz Arena».

El técnico destacó el espíritu de lucha y el buen rendimiento que dieron la ventaja, aunque recordó la calidad del rival y pidió mejorar la defensa y la definición.



Leer también: Un duro golpe: el Bayern pierde a su estrella ante el Real Madrid.